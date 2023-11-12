https://sputnikarabic.ae/20231112/ماسك-يعلق-على-خبر-غربي-يؤكد-تورط-نظام-كييف-بتفجير-التيار-الشمالي-1083065943.html

ماسك يعلق على خبر غربي يؤكد تورط نظام كييف بتفجير "التيار الشمالي"

ماسك يعلق على خبر غربي يؤكد تورط نظام كييف بتفجير "التيار الشمالي"

علّق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بكلمة واحدة على خبر صحيفة "واشنطن بوست"، بشأن تورط أوكرانيا في عملية تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي 1 و2". 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T06:23+0000

2023-11-12T06:23+0000

2023-11-12T06:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068387951_0:0:2467:1388_1920x0_80_0_0_c1416a50e1d42f0f791c0b23ffc938d6.png

ووصف ماسك تقرير الصحيفة الأمريكية على صفحته الخاصة على منصة "إكس" بـ "المثير للاهتمام".ولفت التقرير المنشور في "واشنطن بوست" أن عملية التفجير تم تنسيقها من قبل العقيد الأوكراني رومان تشيرفينسكي، مضيفا إلى أن الضابط أطاع أوامر كبار المسؤولين الأوكرانيين، الذين أطاعوا بدورهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.ووقعت انفجارات، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا في وقت واحد "التيار الشمالي 1 و2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل نورد ستريم، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وبدأ مكتب المدعي العام لروسيا قضية بشأن عمل إرهابي دولي.في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في فبراير/ شباط الماضي، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.

https://sputnikarabic.ae/20230926/صحفي-أمريكي-تم-تفجيرنورد-ستريم-لأنه-كان-من-السهل-على-الولايات-المتحدة-أن-تتنصل-من-الهجوم-الإرهابي-1081416142.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم