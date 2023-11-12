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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231112/ماسك-يعلق-على-خبر-غربي-يؤكد-تورط-نظام-كييف-بتفجير-التيار-الشمالي-1083065943.html
ماسك يعلق على خبر غربي يؤكد تورط نظام كييف بتفجير "التيار الشمالي"
ماسك يعلق على خبر غربي يؤكد تورط نظام كييف بتفجير "التيار الشمالي"
علّق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بكلمة واحدة على خبر صحيفة "واشنطن بوست"، بشأن تورط أوكرانيا في عملية تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي 1 و2". 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T06:23+0000
2023-11-12T06:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ووصف ماسك تقرير الصحيفة الأمريكية على صفحته الخاصة على منصة "إكس" بـ "المثير للاهتمام".ولفت التقرير المنشور في "واشنطن بوست" أن عملية التفجير تم تنسيقها من قبل العقيد الأوكراني رومان تشيرفينسكي، مضيفا إلى أن الضابط أطاع أوامر كبار المسؤولين الأوكرانيين، الذين أطاعوا بدورهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.ووقعت انفجارات، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا في وقت واحد "التيار الشمالي 1 و2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل نورد ستريم، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وبدأ مكتب المدعي العام لروسيا قضية بشأن عمل إرهابي دولي.في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في فبراير/ شباط الماضي، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.
https://sputnikarabic.ae/20230926/صحفي-أمريكي-تم-تفجيرنورد-ستريم-لأنه-كان-من-السهل-على-الولايات-المتحدة-أن-تتنصل-من-الهجوم-الإرهابي-1081416142.html
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العالم
العالم

ماسك يعلق على خبر غربي يؤكد تورط نظام كييف بتفجير "التيار الشمالي"

06:23 GMT 12.11.2023
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Photo / Swedish Coast Guard
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علّق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بكلمة واحدة على خبر صحيفة "واشنطن بوست"، بشأن تورط أوكرانيا في عملية تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي 1 و2".
ووصف ماسك تقرير الصحيفة الأمريكية على صفحته الخاصة على منصة "إكس" بـ "المثير للاهتمام".
ولفت التقرير المنشور في "واشنطن بوست" أن عملية التفجير تم تنسيقها من قبل العقيد الأوكراني رومان تشيرفينسكي، مضيفا إلى أن الضابط أطاع أوامر كبار المسؤولين الأوكرانيين، الذين أطاعوا بدورهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
هيرش: تم تفجير"نورد ستريم" لأنه كان من السهل على الولايات المتحدة أن تتنصل من الهجوم الإرهابي
26 سبتمبر, 12:45 GMT
ووقعت انفجارات، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا في وقت واحد "التيار الشمالي 1 و2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل نورد ستريم، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وبدأ مكتب المدعي العام لروسيا قضية بشأن عمل إرهابي دولي.
في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في فبراير/ شباط الماضي، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.
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