https://sputnikarabic.ae/20231112/محمد-بن-سلمان-يخالف-البروتوكول-من-أجل-الرئيس-الإيراني-فيديو-1083074975.html

محمد بن سلمان يخالف البروتوكول من أجل الرئيس الإيراني... فيديو

محمد بن سلمان يخالف البروتوكول من أجل الرئيس الإيراني... فيديو

خالف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، البروتوكول المتّبع، خلال استقباله الرئيس الإيراني، ‏إبراهيم رئيسي، في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي... 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T11:24+0000

2023-11-12T11:24+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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ويبيّن مقطع مصور متداول على نطاق واسع، خروج ابن سلمان بنفسه لاستقبال الرئيس الإيراني، لدى وصوله مقر انعقاد القمة، أمس السبت.وتعد هذه هي أول زيارة يجريها رئيس إيراني إلى المملكة العربية السعودية منذ 11 عاما، والتي تأتي بعد أن توصلت الرياض وطهران لاتفاق بوساطة صينية، بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وخلال لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، 10 حلول ومقترحات عاجلة لاتخاذ قرارات حاسمة لصالح الشعب الفلسطيني.يشار إلى أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.وبحثت القمة السعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالًا للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231111/البيان-الختامي-للقمة-العربية-الإسلامية-يطالب-بكسر-الحصار-على-غزة-وفرض-إدخال-قوافل-المساعدات-1083052749.html

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