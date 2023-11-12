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https://sputnikarabic.ae/20231112/مقتل-5-جنود-أمريكيين-إثر-حادث-تحطم-طائرة-عسكرية-في-البحر-الأبيض-المتوسط-1083088522.html
مقتل 5 جنود أمريكيين إثر حادث تحطم طائرة عسكرية في البحر الأبيض المتوسط
مقتل 5 جنود أمريكيين إثر حادث تحطم طائرة عسكرية في البحر الأبيض المتوسط
أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا بأن جميع أفراد الخدمة الخمسة الذين كانوا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت تحطمت في البحر الأبيض... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T16:48+0000
2023-11-12T16:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان، اليوم الأحد: "خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود في الجو كجزء من التدريب العسكري، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية على متنها خمسة عسكريين لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي جميع أفراد الخدمة الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة مصرعهم".وأضاف البيان أن التحقيق جار في الحادث.وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أمس السبت، أن طائرة تابعة لها تحطمت شرقي البحر الأبيض المتوسط، خلال تنفيذها رحلة تدريبية.وأصدرت القيادة العسكرية بيانا جاء فيه: "مساء يوم 10 نوفمبر، تحطمت وسقطت طائرة عسكرية أمريكية كانت تجري تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط".وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه واشنطن دعم حليفتها إسرائيل في تنفيذ الهجوم البري على قطاع غزة، وسط توتر كبير تشهده منطقة الشرق الأوسط.ووصلت حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن شهود عيان ومحللين.
https://sputnikarabic.ae/20231112/تحطم-طائرة-عسكرية-أمريكية-شرقي-البحر-الأبيض-المتوسط-1083066584.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مقتل 5 جنود أمريكيين إثر حادث تحطم طائرة عسكرية في البحر الأبيض المتوسط

16:48 GMT 12.11.2023
© flickr.com / U.S. Department of Defenseطائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي
طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© flickr.com / U.S. Department of Defense
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أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا بأن جميع أفراد الخدمة الخمسة الذين كانوا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت تحطمت في البحر الأبيض المتوسط، الجمعة الماضية، لقوا حتفهم.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان، اليوم الأحد: "خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود في الجو كجزء من التدريب العسكري، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية على متنها خمسة عسكريين لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي جميع أفراد الخدمة الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة مصرعهم".
وأضاف البيان أن التحقيق جار في الحادث.
وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أمس السبت، أن طائرة تابعة لها تحطمت شرقي البحر الأبيض المتوسط، خلال تنفيذها رحلة تدريبية.
مروحية عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرقي البحر الأبيض المتوسط
06:49 GMT
وأصدرت القيادة العسكرية بيانا جاء فيه: "مساء يوم 10 نوفمبر، تحطمت وسقطت طائرة عسكرية أمريكية كانت تجري تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط".
وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه واشنطن دعم حليفتها إسرائيل في تنفيذ الهجوم البري على قطاع غزة، وسط توتر كبير تشهده منطقة الشرق الأوسط.
ووصلت حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن شهود عيان ومحللين.
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