https://sputnikarabic.ae/20231112/تحطم-طائرة-عسكرية-أمريكية-شرقي-البحر-الأبيض-المتوسط-1083066584.html
تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرقي البحر الأبيض المتوسط
تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرقي البحر الأبيض المتوسط
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أمس السبت، أن طائرة تابعة لها تحطمت شرقي البحر الأبيض المتوسط، خلال تنفيذها رحلة تدريبية. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T06:49+0000
2023-11-12T06:49+0000
2023-11-12T06:49+0000
العالم
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وأصدرت القيادة العسكرية بيانا جاء فيه: "مساء يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحطمت وسقطت طائرة عسكرية أمريكية كانت تجري تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط". وفي غضون ذلك، لم تكشف القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا أي معلومات بشأن الطائرة وأفراد طاقمها، كما لم تعلن عن سقوط قتلى أو جرحى، حيث يجري تحديد سبب الحادث.ورصد مراقبو السفن ومحللو المعلومات حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" في البحر الأبيض المتوسط، بحسب مصادر إعلامية غربية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه واشنطن دعم حليفتها إسرائيل في تنفيذ الهجوم البري على قطاع غزة، وسط توتر كبير تشهده منطقة الشرق الأوسط.ووصلت حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن شهود عيان ومحللين.
https://sputnikarabic.ae/20231029/رصد-عبور-حاملة-طائرات-لمضيق-جبل-طارق-باتجاه-شرق-البحر-المتوسط-صور-وفيديو-1082584704.html
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العالم
تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرقي البحر الأبيض المتوسط
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أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أمس السبت، أن طائرة تابعة لها تحطمت شرقي البحر الأبيض المتوسط، خلال تنفيذها رحلة تدريبية.
وأصدرت القيادة العسكرية بيانا جاء فيه: "مساء يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحطمت وسقطت طائرة عسكرية أمريكية كانت تجري تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط".
وفي غضون ذلك، لم تكشف القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا أي معلومات بشأن الطائرة وأفراد طاقمها، كما لم تعلن عن سقوط قتلى أو جرحى، حيث يجري تحديد سبب الحادث.
ورصد مراقبو السفن ومحللو المعلومات حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" في البحر الأبيض المتوسط، بحسب مصادر إعلامية غربية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه واشنطن دعم حليفتها إسرائيل في تنفيذ الهجوم البري على قطاع غزة، وسط توتر كبير تشهده منطقة الشرق الأوسط.
ووصلت حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن شهود عيان ومحللين.