https://sputnikarabic.ae/20231112/وزيرة-الصحة-الفلسطينية-تكشف-عن-فظائع-تحدث-داخل-مجمع-الشفاء-الطبي-في-غزة-1083090360.html
وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف عن "فظائع" تحدث داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة
وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف عن "فظائع" تحدث داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، عن "كارثة تحدث في المستشفيات في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن المرضى يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T17:32+0000
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وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن الذين يموتون هم مرضى غسيل الكلى من الأطفال وكبار السن دون حصولهم على جلسات الغسيل، مؤكدة "حدوث فظائع في مستشفيات قطاع غزة، خصوصاً مجمع الشفاء الطبي".وأكدت وزيرة الصحة، "وفاة 12 مريضاً داخل مجمع الشفاء الطبي، حتى الآن، بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة"، مضيفة أن "جميع مرضى الأورام وعددهم 3 آلاف مريض كانوا يتعالجون في مستشفى الرنتيسي والتركي تُركوا الآن للموت، بعد طرد الاحتلال لهم من المشافي".وتابعت: "خطر آخر يتهدد حياة المرضى وينذر بحدوث كارثة صحية، وهي عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة المستشفى وأن كلاباً ضالة نهشت بعضهم، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/غوتيريش-يطالب-إيران-بالضغط-على-حماس-لإطلاق-سراح-الرهائن-في-غزة--1083085282.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف عن "فظائع" تحدث داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، عن "كارثة تحدث في المستشفيات في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن المرضى يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم.
وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن الذين يموتون هم مرضى غسيل الكلى من الأطفال وكبار السن دون حصولهم على جلسات الغسيل، مؤكدة "حدوث فظائع في مستشفيات قطاع غزة، خصوصاً مجمع الشفاء الطبي".
وأكدت وزيرة الصحة، "وفاة 12 مريضاً داخل مجمع الشفاء الطبي، حتى الآن، بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة"، مضيفة أن "جميع مرضى الأورام وعددهم 3 آلاف مريض كانوا يتعالجون في مستشفى الرنتيسي والتركي تُركوا الآن للموت، بعد طرد الاحتلال لهم من المشافي".
وتابعت: "خطر آخر يتهدد حياة المرضى وينذر بحدوث كارثة صحية، وهي عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة المستشفى وأن كلاباً ضالة نهشت بعضهم، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.