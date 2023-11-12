https://sputnikarabic.ae/20231112/غوتيريش-يطالب-إيران-بالضغط-على-حماس-لإطلاق-سراح-الرهائن-في-غزة--1083085282.html
غوتيريش يطالب إيران بالضغط على "حماس" لإطلاق سراح الرهائن في غزة
غوتيريش يطالب إيران بالضغط على "حماس" لإطلاق سراح الرهائن في غزة
صرّح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنه تحدث مع السلطات الإيرانية وحثها على دفع حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة إلى إطلاق سراح الرهائن، ومنع "حزب... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T16:18+0000
2023-11-12T16:18+0000
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وقال غوتيريش: "لقد تحدثت مع إيران وطلبت شيئين. أولا، الضغط على "حماس" للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وثانيا، إخبار "حزب الله" بأنه لا ينبغي له خلق وضع يطغى فيه هذا الصراع على لبنان بالكامل".وقال: "لا أعرف. لقد قالوا دائما إنه لا علاقة لهم بما حدث، لكنهم يتحدثون علنا عن خطر توسيع الصراع. الأمر غامض للغاية".وأشار إلى أنه منذ بداية الحرب بين "حماس" وإسرائيل، قُتل 101 من موظفي الأمم المتحدة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/حزب-الله-ينشر-مشاهد-لاستهدافه-وسائط-جمع-حربي-إسرائيلية-فيديو-1083084582.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
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غوتيريش يطالب إيران بالضغط على "حماس" لإطلاق سراح الرهائن في غزة
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صرّح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنه تحدث مع السلطات الإيرانية وحثها على دفع حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة إلى إطلاق سراح الرهائن، ومنع "حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع مع إسرائيل.
وقال غوتيريش: "لقد تحدثت مع إيران وطلبت شيئين. أولا، الضغط على "حماس" للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وثانيا، إخبار "حزب الله" بأنه لا ينبغي له خلق وضع يطغى فيه هذا الصراع على لبنان بالكامل".
ووجد غوتيريش صعوبة في تقييم كيفية استجابة إيران لمطالبه.
وقال: "لا أعرف. لقد قالوا دائما إنه لا علاقة لهم بما حدث، لكنهم يتحدثون علنا عن خطر توسيع الصراع. الأمر غامض للغاية".
وأعرب غوتيريش في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، عن قلقه بشأن خطر انتشار الصراع إلى الضفة الغربية ولبنان.
وأشار إلى أنه منذ بداية الحرب بين "حماس" وإسرائيل، قُتل 101 من موظفي الأمم المتحدة.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.