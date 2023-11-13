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https://sputnikarabic.ae/20231113/أوكرانيا-تأمل-أن-يستثمر-الاتحاد-الأوروبي-20-مليار-يورو-في-إنشاء-صندوق-خاص-لكييف-1083122366.html
أوكرانيا تأمل أن يستثمر الاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو في إنشاء صندوق خاص لكييف
أوكرانيا تأمل أن يستثمر الاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو في إنشاء صندوق خاص لكييف
صرّح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه يتوقع إنشاء صندوق خاص ضمن صندوق "السلام الأوروبي" بقيمة 20 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T16:40+0000
2023-11-13T16:40+0000
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وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأوكرانية، قال كوليبا خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "نعول على استلام الدفعة الثامنة في إطار صندوق "السلام"، وإنشاء صندوق خاص ضمن صندوق "السلام الأوروبي" بقيمة 20 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا. ومن المهم أيضًا تسريع تنفيذ خطة الاتحاد الأوروبي المشتركة لتوفير مليون ذخيرة مدفعية".وأشار كوليبا بشكل منفصل إلى أهمية مواصلة تعزيز الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي للمدى القريب والمتوسط ​​والبعيد وتوفير الذخيرة المناسبة". وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن دبلوماسيين في يوليو/تموز، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء صندوق لتجديد الاحتياطيات العسكرية إلى أوكرانيا على مدى أربع سنوات بمبلغ 20 مليار يورو.وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن مستوى الدعم العسكري إلى أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي وصل بالفعل إلى مستوى غير مسبوق قدره 27 مليار يورو.
https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-غربي-أوكرانيا-فقدت-معدات-عسكرية-باهظة-الثمن--1083082229.html
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أوكرانيا تأمل أن يستثمر الاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو في إنشاء صندوق خاص لكييف

16:40 GMT 13.11.2023
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Fotolia / aviavlad
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صرّح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه يتوقع إنشاء صندوق خاص ضمن صندوق "السلام الأوروبي" بقيمة 20 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأوكرانية، قال كوليبا خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "نعول على استلام الدفعة الثامنة في إطار صندوق "السلام"، وإنشاء صندوق خاص ضمن صندوق "السلام الأوروبي" بقيمة 20 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا. ومن المهم أيضًا تسريع تنفيذ خطة الاتحاد الأوروبي المشتركة لتوفير مليون ذخيرة مدفعية".

ووفقا لوزارة الخارجية، دعا كوليبا أيضًا إلى اتخاذ قرار في ديسمبر/كانون الأول، بشأن بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وزيادة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

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وتابع: "على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن الطيران القتالي، وأنظمة المدفعية، وأنظمة إطلاق الصواريخ، والمركبات المدرعة، والدبابات، والذخيرة، ومعدات الحرب الإلكترونية، والرادارات، والطائرات دون طيار، والصواريخ بعيدة المدى وغيرها".

وأشار كوليبا بشكل منفصل إلى أهمية مواصلة تعزيز الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي للمدى القريب والمتوسط ​​والبعيد وتوفير الذخيرة المناسبة".
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن دبلوماسيين في يوليو/تموز، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء صندوق لتجديد الاحتياطيات العسكرية إلى أوكرانيا على مدى أربع سنوات بمبلغ 20 مليار يورو.
وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن مستوى الدعم العسكري إلى أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي وصل بالفعل إلى مستوى غير مسبوق قدره 27 مليار يورو.
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