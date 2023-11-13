https://sputnikarabic.ae/20231113/إعلام-يكشف-سعي-زيلينسكي-للتواصل-مع-ترامب-لإعادة-المساعدات-لكييف-1083096481.html
إعلام يكشف سعي زيلينسكي للتواصل مع ترامب لإعادة المساعدات لكييف
إعلام يكشف سعي زيلينسكي للتواصل مع ترامب لإعادة المساعدات لكييف
أفادت صحيفة أوكرانية بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يريد الاتصال بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإجراء مفاوضات. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T06:02+0000
2023-11-13T06:02+0000
2023-11-13T06:02+0000
العالم
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وذكرت الصحيفة: "يسيطر ترامب الآن فعليا على مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، الذي يمنع تخصيص الأموال لأوكرانيا وتتفهم أوكرانيا ذلك، وبالتالي تحاول تنظيم محادثة مباشرة بين ترامب وزيلينسكي".وفي وقت سابق، دعا الزعيم الأوكراني الرئيس السابق للبيت الأبيض دونالد ترامب إلى بلاده للطعن في تصريحه القديم بأنه سيكون قادرا على حل النزاع في 24 ساعة.وبحسب موقع "نيوزماكس"، رفض ترامب طلبه، قائلاً إن مثل هذه الرحلة ستكون غير مناسبة في الوقت الحالي. وأضاف أن "الولايات المتحدة تخسر أرضها في أوكرانيا"، ويمكن ملاحظة ذلك في التغطية الإعلامية للصراع فقد اختفى عمليا من العناوين الرئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-غربي-أوكرانيا-فقدت-معدات-عسكرية-باهظة-الثمن--1083082229.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم
إعلام يكشف سعي زيلينسكي للتواصل مع ترامب لإعادة المساعدات لكييف
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أفادت صحيفة أوكرانية بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يريد الاتصال بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإجراء مفاوضات.
وذكرت الصحيفة: "يسيطر ترامب الآن فعليا على مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، الذي يمنع تخصيص الأموال لأوكرانيا وتتفهم أوكرانيا ذلك، وبالتالي تحاول تنظيم محادثة مباشرة بين ترامب وزيلينسكي".
وفي وقت سابق، دعا الزعيم الأوكراني الرئيس السابق للبيت الأبيض دونالد ترامب إلى بلاده للطعن في تصريحه القديم بأنه سيكون قادرا على حل النزاع في 24 ساعة.
وبحسب موقع "نيوزماكس"، رفض ترامب طلبه، قائلاً إن مثل هذه الرحلة ستكون غير مناسبة في الوقت الحالي.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تخسر أرضها في أوكرانيا"، ويمكن ملاحظة ذلك في التغطية الإعلامية للصراع فقد اختفى عمليا من العناوين الرئيسية.