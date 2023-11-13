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https://sputnikarabic.ae/20231113/إيلون-ماسك-يحذر-من-اندلاع-حرب-أهلية-في-أوروبا-1083116154.html
إيلون ماسك يحذر من اندلاع "حرب أهلية" في أوروبا
إيلون ماسك يحذر من اندلاع "حرب أهلية" في أوروبا
صرّح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن أوروبا ربما تقترب من حرب أهلية. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T14:18+0000
2023-11-13T14:29+0000
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وكتب ماسك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقا): "يبدو أن أوروبا تتجه نحو حرب أهلية".وأعرب رجل الأعمال الأمريكي، عن هذا الرأي عند تعليقه على مقاطع فيديو للاشتباكات في بريطانيا، بين مواطني البلاد ومهاجرين، وكذلك تصريح أحد مستخدمي الشبكات الاجتماعية بأن "المسؤولين الفاسدين في الاتحاد الأوروبي يستحقون الفوضى التي يريدونها".وفي وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن الحرب الأهلية في الاتحاد الأوروبي "أمر ممكن"، معتبرًا أن الاعتداء على المسلمين "غباء وحماقة".وسئل لوكاشينكو، عن احتمالية اندلاع حرب أهلية في أوروبا، على وقع المواجهة المتزايدة بين الأوروبيين الأصليين والمهاجرين من البلدان الأخرى، وأجاب الرئيس البيلاروسي، بالقول: "أنا لا أستبعد ذلك. لكنني لا أريد أن يحدث هذا لأوروبا، لكنهم (الاتحاد الأوروبي) يسيرون نحو مواجهة مدنية، والتي قد تكون أسوأ مما كانت عليه في فرنسا".
https://sputnikarabic.ae/20231102/ماسك-يحذر-من-خطر-وجودي-على-البشرية-مصدره-الذكاء-الاصطناعي--1082728655.html
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

إيلون ماسك يحذر من اندلاع "حرب أهلية" في أوروبا

14:18 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 14:29 GMT 13.11.2023)
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTH
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صرّح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن أوروبا ربما تقترب من حرب أهلية.
وكتب ماسك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقا): "يبدو أن أوروبا تتجه نحو حرب أهلية".
وأعرب رجل الأعمال الأمريكي، عن هذا الرأي عند تعليقه على مقاطع فيديو للاشتباكات في بريطانيا، بين مواطني البلاد ومهاجرين، وكذلك تصريح أحد مستخدمي الشبكات الاجتماعية بأن "المسؤولين الفاسدين في الاتحاد الأوروبي يستحقون الفوضى التي يريدونها".
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وفي وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن الحرب الأهلية في الاتحاد الأوروبي "أمر ممكن"، معتبرًا أن الاعتداء على المسلمين "غباء وحماقة".
وسئل لوكاشينكو، عن احتمالية اندلاع حرب أهلية في أوروبا، على وقع المواجهة المتزايدة بين الأوروبيين الأصليين والمهاجرين من البلدان الأخرى، وأجاب الرئيس البيلاروسي، بالقول: "أنا لا أستبعد ذلك. لكنني لا أريد أن يحدث هذا لأوروبا، لكنهم (الاتحاد الأوروبي) يسيرون نحو مواجهة مدنية، والتي قد تكون أسوأ مما كانت عليه في فرنسا".
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