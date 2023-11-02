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ماسك يحذر من "خطر وجودي" على البشرية مصدره الذكاء الاصطناعي
ماسك يحذر من "خطر وجودي" على البشرية مصدره الذكاء الاصطناعي
حذّر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، من أن "الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدا للبشرية". 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T11:27+0000
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إيلون ماسك
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وقال ماسك على هامش "القمة الدولية حول سلامة الذكاء الاصطناعي"، التي تعقد في بريطانيا: "هذه هي المرة الأولى، التي تواجه فيها البشرية مثل هذا التهديد".ونقلت قناة "زفيزدا"، عن ماسك أن "الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أكبر التهديدات (للبشرية). ولأول مرة، سيكون لدينا شيء أكثر ذكاءً بكثير من أذكى شخص".وفي السياق ذاته، وصف ماسك الذكاء الاصطناعي بأنه "خطر وجودي" كبير على البشرية، على حد تعبيره.وأضاف أنه هناك بعض الاحتمال بأن "الذكاء الاصطناعي سيقتلنا جميعًا"، بحسب قوله.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيلون ماسك
العالم, أخبار العالم الآن, إيلون ماسك

ماسك يحذر من "خطر وجودي" على البشرية مصدره الذكاء الاصطناعي

11:27 GMT 02.11.2023
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuمؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إيلون ماسك
مؤسس شركة سبيس إكس الفضائية، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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حذّر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، من أن "الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدا للبشرية".
وقال ماسك على هامش "القمة الدولية حول سلامة الذكاء الاصطناعي"، التي تعقد في بريطانيا: "هذه هي المرة الأولى، التي تواجه فيها البشرية مثل هذا التهديد".
ونقلت قناة "زفيزدا"، عن ماسك أن "الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أكبر التهديدات (للبشرية). ولأول مرة، سيكون لدينا شيء أكثر ذكاءً بكثير من أذكى شخص".
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وفي السياق ذاته، وصف ماسك الذكاء الاصطناعي بأنه "خطر وجودي" كبير على البشرية، على حد تعبيره.
وأضاف أنه هناك بعض الاحتمال بأن "الذكاء الاصطناعي سيقتلنا جميعًا"، بحسب قوله.
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