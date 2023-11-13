https://sputnikarabic.ae/20231113/الاتحاد-الأوروبي-يزود-أوكرانيا-بـ300-ألف-قذيفة-فقط-من-المليون-الموعود-بها-1083123361.html

الاتحاد الأوروبي يزود أوكرانيا بـ300 ألف قذيفة فقط من المليون الموعود بها

الاتحاد الأوروبي يزود أوكرانيا بـ300 ألف قذيفة فقط من المليون الموعود بها

اعترف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الوقت لتنفيذ خطة إرسال مليون قذيفة وصاروخ إلى أوكرانيا، بحلول... 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T18:11+0000

2023-11-13T18:11+0000

2023-11-13T18:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

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وقال بوريل للصحفيين: "هذا لا يزال هدفنا. لقد حاولنا تحقيق هذا الهدف عبر ثلاثة خطوط، وعلى المدى القصير، لجأنا إلى جيوشنا لاستخدام المخزون الموجود وتخصيص المقذوفات منها. تم الانتهاء من خط العمل هذه، وتم توفير ما يزيد قليلًا عن 300 ألف قذيفة".وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أصبحت الآن على "الخط الثاني" - الإنتاج. لذلك، تم بالفعل توقيع العديد من العقود وبدأ الإنتاج، بحسب قوله.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20231113/الاتحاد-الأوروبي-يكشف-عن-قيمة-المساعدات-الإجمالية-لكييف-1083107691.html

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