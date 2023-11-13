https://sputnikarabic.ae/20231113/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-إلى-363-منذ-بدء-التصعيد-في-قطاع-غزة-1083095450.html
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 363 منذ بدء التصعيد في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 363 منذ بدء التصعيد في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل عسكريين وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة يوم أمس. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T05:21+0000
2023-11-13T05:21+0000
2023-11-13T05:21+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن عسكريين قتلا وأٌصيب عسكري واحد بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة أمس.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفعت حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء التصعيد مع حركة حماس إلى 363 قتيلا.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.في المقابل ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، وشنت قصفا مكثفا على القطاع دمرت خلاله نصف مباني القطاع تقريبا.وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين في القطاع، كما أثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231112/قيادي-في-حماس-الصيغة-النهائية-لصفقة-تبادل-الرهائن-لم-يتم-الوصول-إليها-بعد-1083093284.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 363 منذ بدء التصعيد في قطاع غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل عسكريين وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة يوم أمس.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن عسكريين قتلا وأٌصيب عسكري واحد بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة أمس.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفعت حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء التصعيد مع حركة حماس إلى 363 قتيلا.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
في المقابل ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، وشنت قصفا مكثفا على القطاع دمرت خلاله نصف مباني القطاع تقريبا.
وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين في القطاع، كما أثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة.