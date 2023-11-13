https://sputnikarabic.ae/20231113/الجيش-السوري-والطيران-الروسي-يتصديان-لهجوم-عنيف-يشنه-مسلحو-داعش-في-بادية-الرقة-1083126414.html

الجيش السوري والطيران الروسي يتصديان لهجوم عنيف يشنه مسلحو "داعش" في بادية الرقة

الجيش السوري والطيران الروسي يتصديان لهجوم عنيف يشنه مسلحو "داعش" في بادية الرقة

قضى ضابط وجنديين اثنين أثناء تصدى الجيش العربي السوري بمساندة الطيران الحربي الروسي، لهجوم عنيف أعقب عملية تسلل نفذتها مجموعات من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي،... 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T22:41+0000

2023-11-13T22:41+0000

2023-11-13T22:41+0000

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وقال مصدر ميداني سوري لمراسل "سبوتنيك"،أن وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة، تمكنوا من صد هجوما نفذه مسلحو تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) على عدد من النقاط العسكرية في منطقة جعيدين (٥٠ كم عن بلدة الرصافة) ببادية الرقة، على الحدود الإدارية مع محافظة حمص.وأضاف المصدر، أن إرهابيي داعش استغلوا في هجومهم الظلام الدامس الذي يلف منطقة بادية الرصافة".ونوع المصدر بسرعة استجابة الطيران الحربي الروسي الذي تمكن من دك المجموعات المتسللة ومحاور تحركات المجموعات الأخرى، في المنطقة الواقعة بين قلعة الرصافة وقرية (الزملة) في البادية الجنوبية لمحافظة، المفتوحة على بادية حمص.وأكد المصدر، أن "وحدات الجيش العربي السوري تمكنت من إعادة السيطرة الكاملة على المنطقة والنقاط العسكرية بعد ٣٠ دقيقة من عملية التسلل التي نفذتها مجموعات تنظيم "داعش"، التي تنطلق من مواقعها ومخابئها في محيط منطقة (الـ 55) وقاعدة (التنف) الأمريكية بريف حمص الشرقي.

https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-السوري-يقضي-على-القائد-الميداني-في-جبهة-النصرة-الذي-شارك-بعمليات-قصف-اللاذقية-1083027666.html

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الجيش الروسي, تنظيم داعش الإرهابي