https://sputnikarabic.ae/20231113/الجيش-السوري-والطيران-الروسي-يتصديان-لهجوم-عنيف-يشنه-مسلحو-داعش-في-بادية-الرقة-1083126414.html
الجيش السوري والطيران الروسي يتصديان لهجوم عنيف يشنه مسلحو "داعش" في بادية الرقة
الجيش السوري والطيران الروسي يتصديان لهجوم عنيف يشنه مسلحو "داعش" في بادية الرقة
قضى ضابط وجنديين اثنين أثناء تصدى الجيش العربي السوري بمساندة الطيران الحربي الروسي، لهجوم عنيف أعقب عملية تسلل نفذتها مجموعات من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي،... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T22:41+0000
2023-11-13T22:41+0000
2023-11-13T22:41+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الجيش الروسي
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075134484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25e4ec399734604fa6d16a13ab66053c.jpg
وقال مصدر ميداني سوري لمراسل "سبوتنيك"،أن وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة، تمكنوا من صد هجوما نفذه مسلحو تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) على عدد من النقاط العسكرية في منطقة جعيدين (٥٠ كم عن بلدة الرصافة) ببادية الرقة، على الحدود الإدارية مع محافظة حمص.وأضاف المصدر، أن إرهابيي داعش استغلوا في هجومهم الظلام الدامس الذي يلف منطقة بادية الرصافة".ونوع المصدر بسرعة استجابة الطيران الحربي الروسي الذي تمكن من دك المجموعات المتسللة ومحاور تحركات المجموعات الأخرى، في المنطقة الواقعة بين قلعة الرصافة وقرية (الزملة) في البادية الجنوبية لمحافظة، المفتوحة على بادية حمص.وأكد المصدر، أن "وحدات الجيش العربي السوري تمكنت من إعادة السيطرة الكاملة على المنطقة والنقاط العسكرية بعد ٣٠ دقيقة من عملية التسلل التي نفذتها مجموعات تنظيم "داعش"، التي تنطلق من مواقعها ومخابئها في محيط منطقة (الـ 55) وقاعدة (التنف) الأمريكية بريف حمص الشرقي.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-السوري-يقضي-على-القائد-الميداني-في-جبهة-النصرة-الذي-شارك-بعمليات-قصف-اللاذقية-1083027666.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075134484_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ba2bb4313f31703474e2d6933816190d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الجيش الروسي, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الجيش الروسي, تنظيم داعش الإرهابي
الجيش السوري والطيران الروسي يتصديان لهجوم عنيف يشنه مسلحو "داعش" في بادية الرقة
قضى ضابط وجنديين اثنين أثناء تصدى الجيش العربي السوري بمساندة الطيران الحربي الروسي، لهجوم عنيف أعقب عملية تسلل نفذتها مجموعات من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، التي تتخذ من منطقة (الـ 55) التي تتموضع فيها قاعدة الجيش الأمريكي، نقاط انطلاق لهجماتها.
وقال مصدر ميداني سوري لمراسل "سبوتنيك"،أن وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة، تمكنوا من صد هجوما نفذه مسلحو تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) على عدد من النقاط العسكرية في منطقة جعيدين
(٥٠ كم عن بلدة الرصافة) ببادية الرقة، على الحدود الإدارية مع محافظة حمص.
وتابع المصدر، أن مجموعة من "مسلحي (داعش) تسللت إلى النقطة العسكرية (رقم 10)، وهاجموا عناصرها بالقنابل اليدوية والأسلحة المتوسطة، ما آدى لاستشهاد ضابط بالجيش السوري برتبة ملازم أول وجنديين آخرين، وإصابة عدد أخر".
وأضاف المصدر، أن إرهابيي داعش استغلوا في هجومهم الظلام الدامس الذي يلف منطقة بادية الرصافة".
ونوع المصدر بسرعة استجابة الطيران الحربي الروسي الذي تمكن من دك المجموعات المتسللة ومحاور تحركات المجموعات الأخرى، في المنطقة الواقعة بين قلعة الرصافة وقرية (الزملة) في البادية الجنوبية لمحافظة، المفتوحة على بادية حمص.
وأكد المصدر، أن "وحدات الجيش العربي السوري تمكنت من إعادة السيطرة الكاملة على المنطقة والنقاط العسكرية بعد ٣٠ دقيقة من عملية التسلل التي نفذتها مجموعات تنظيم "داعش"، التي تنطلق من مواقعها ومخابئها في محيط منطقة (الـ 55) وقاعدة (التنف) الأمريكية بريف حمص الشرقي.