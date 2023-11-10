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https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-السوري-يقضي-على-القائد-الميداني-في-جبهة-النصرة-الذي-شارك-بعمليات-قصف-اللاذقية-1083027666.html
الجيش السوري يقضي على القائد الميداني في "جبهة النصرة" الذي شارك بعمليات قصف اللاذقية
الجيش السوري يقضي على القائد الميداني في "جبهة النصرة" الذي شارك بعمليات قصف اللاذقية
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بقضاء الجيش السوري، يوم الثلاثاء الماضي، على القائد الميداني... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T20:53+0000
2023-11-10T20:53+0000
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وقال كوليت، إن "القوات السورية قضت على القائد الميداني لجماعة جبهة النصرة في منطقة معيان في محافظة إدلب، سعيد يوسف الرحمن، الذي شارك في تنظيم قصف منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية".وكانت "جبهة النصرة" قد شاركت بتنظيم عمليات قصف عدة على مناطق في محافظة اللاذقية، بالإضافة لمواقع عسكرية للجيش السوري.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بوقوع انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في محافظة دير الزور شرقي البلاد، ما أدى لمقتل ضابط وإصابة آخرين.وأوضح المراسل أن ضابطا في الشرطة السورية قُتل وأُصيب خمسة عناصر آخرين جراء انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة دير الزور، شرقي سوريا.وقال قائد شرطة محافظة دير الزور، اللواء بلال محمود، لمراسل "سبوتنيك": "في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء اليوم، وأثناء جرد مستودعات الذخيرة داخل الفرع حدث انفجار لقنبلة من الذخيرة".
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي

الجيش السوري يقضي على القائد الميداني في "جبهة النصرة" الذي شارك بعمليات قصف اللاذقية

20:53 GMT 10.11.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بقضاء الجيش السوري، يوم الثلاثاء الماضي، على القائد الميداني لجماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في محافظة إدلب، سعيد يوسف الرحمن، الذي كان متورطا في قصف اللاذقية.
وقال كوليت، إن "القوات السورية قضت على القائد الميداني لجماعة جبهة النصرة في منطقة معيان في محافظة إدلب، سعيد يوسف الرحمن، الذي شارك في تنظيم قصف منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية".
وكانت "جبهة النصرة" قد شاركت بتنظيم عمليات قصف عدة على مناطق في محافظة اللاذقية، بالإضافة لمواقع عسكرية للجيش السوري.
الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: النظام السوري مسؤول عن أي عمل على أراضيه
19:49 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بوقوع انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في محافظة دير الزور شرقي البلاد، ما أدى لمقتل ضابط وإصابة آخرين.
وأوضح المراسل أن ضابطا في الشرطة السورية قُتل وأُصيب خمسة عناصر آخرين جراء انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة دير الزور، شرقي سوريا.
وقال قائد شرطة محافظة دير الزور، اللواء بلال محمود، لمراسل "سبوتنيك": "في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء اليوم، وأثناء جرد مستودعات الذخيرة داخل الفرع حدث انفجار لقنبلة من الذخيرة".
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