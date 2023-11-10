https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-السوري-يقضي-على-القائد-الميداني-في-جبهة-النصرة-الذي-شارك-بعمليات-قصف-اللاذقية-1083027666.html
الجيش السوري يقضي على القائد الميداني في "جبهة النصرة" الذي شارك بعمليات قصف اللاذقية
الجيش السوري يقضي على القائد الميداني في "جبهة النصرة" الذي شارك بعمليات قصف اللاذقية
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بقضاء الجيش السوري، يوم الثلاثاء الماضي، على القائد الميداني... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T20:53+0000
2023-11-10T20:53+0000
2023-11-10T20:53+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/1c/1050272678_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_54948c909c0239ae5df0236c43ea8cdb.jpg
وقال كوليت، إن "القوات السورية قضت على القائد الميداني لجماعة جبهة النصرة في منطقة معيان في محافظة إدلب، سعيد يوسف الرحمن، الذي شارك في تنظيم قصف منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية".وكانت "جبهة النصرة" قد شاركت بتنظيم عمليات قصف عدة على مناطق في محافظة اللاذقية، بالإضافة لمواقع عسكرية للجيش السوري.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بوقوع انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في محافظة دير الزور شرقي البلاد، ما أدى لمقتل ضابط وإصابة آخرين.وأوضح المراسل أن ضابطا في الشرطة السورية قُتل وأُصيب خمسة عناصر آخرين جراء انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة دير الزور، شرقي سوريا.وقال قائد شرطة محافظة دير الزور، اللواء بلال محمود، لمراسل "سبوتنيك": "في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء اليوم، وأثناء جرد مستودعات الذخيرة داخل الفرع حدث انفجار لقنبلة من الذخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20231110/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-في-رسالة-إلى-الأسد-النظام-السوري-مسؤول-عن-أي-عمل-على-أراضيه-1083027057.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/1c/1050272678_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_de40612c42a8d1d364ad595ba6c31d51.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
الجيش السوري يقضي على القائد الميداني في "جبهة النصرة" الذي شارك بعمليات قصف اللاذقية
تابعنا عبر
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بقضاء الجيش السوري، يوم الثلاثاء الماضي، على القائد الميداني لجماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في محافظة إدلب، سعيد يوسف الرحمن، الذي كان متورطا في قصف اللاذقية.
وقال كوليت، إن "القوات السورية قضت على القائد الميداني لجماعة جبهة النصرة في منطقة معيان في محافظة إدلب، سعيد يوسف الرحمن، الذي شارك في تنظيم قصف منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية".
وكانت "جبهة النصرة" قد شاركت بتنظيم عمليات قصف عدة على مناطق في محافظة اللاذقية، بالإضافة لمواقع عسكرية للجيش السوري.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بوقوع انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في محافظة دير الزور
شرقي البلاد، ما أدى لمقتل ضابط وإصابة آخرين.
وأوضح المراسل أن ضابطا في الشرطة السورية قُتل وأُصيب خمسة عناصر آخرين جراء انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة دير الزور، شرقي سوريا.
وقال قائد شرطة محافظة دير الزور، اللواء بلال محمود، لمراسل "سبوتنيك": "في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء اليوم، وأثناء جرد مستودعات الذخيرة داخل الفرع حدث انفجار لقنبلة من الذخيرة".