https://sputnikarabic.ae/20231113/الخارجية-الروسية-الموقف-الأمريكي-شل-عمل-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083125321.html
الخارجية الروسية: الموقف الأمريكي شل عمل مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الخارجية الروسية: الموقف الأمريكي شل عمل مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنه في ظل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لا يستطيع مجلس الأمن الدولي تنفيذ تفويضه المباشر ويظل مشلولا بسبب موقف الولايات المتحدة... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T20:47+0000
2023-11-13T20:47+0000
2023-11-13T20:55+0000
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وقالت الخارجية الروسية: "الولايات المتحدة تحاول فرض إنذار نهائي على وفود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل السماح لإسرائيل بمواصلة التطهير العسكري لغزة".ووفقا للخارجية الروسية، فإنه على الرغم من الدعوات بالإجماع لممثلي الأمم المتحدة من أجل "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" من شأنه "وضع حد لهذه العقوبة الجماعية اللاإنسانية، ومعاناة الأطفال والنساء والمسنين"، فإن الإجراءات الأمريكية، ومن الناحية العملية تتدخل في تنفيذ هذه الدعوات.وأكدت على ضرورة التوصل إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار".وترفض إسرائيل، حتى الآن، إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة، رغم الكثير من المناشدات الدولية، وذلك في ظل الموت والدمار الذي يحيط بالفلسطينيين من كل صوب، علاوة على نقص كبير في الماء والمواد الغذائية والأدوية، فيما باتت المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار جراء نقص الوقود.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر، منذ يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231113/روسيا-الصراع-في-غزة-كشف-المعايير-المزدوجة-للدول-الغربية-1083096686.html
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أخبار فلسطين اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخارجية الروسية: الموقف الأمريكي شل عمل مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
20:47 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 20:55 GMT 13.11.2023)
أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنه في ظل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لا يستطيع مجلس الأمن الدولي تنفيذ تفويضه المباشر ويظل مشلولا بسبب موقف الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الخارجية الروسية: "الولايات المتحدة تحاول فرض إنذار نهائي على وفود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل السماح لإسرائيل بمواصلة التطهير العسكري لغزة".
وتابعت: "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتباره الهيئة الرئيسية لصون السلم والأمن الدوليين، مطالب باتخاذ قرار مماثل، لكن مجلس الأمن لم يتمكن حتى الآن من تنفيذ تفويضه المباشر، ويظل مشلولا نتيجة لموقف دولة واحدة، هي الولايات المتحدة".
ووفقا للخارجية الروسية، فإنه على الرغم من الدعوات بالإجماع لممثلي الأمم المتحدة من أجل "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" من شأنه "وضع حد لهذه العقوبة الجماعية اللاإنسانية، ومعاناة الأطفال والنساء والمسنين"، فإن الإجراءات الأمريكية، ومن الناحية العملية تتدخل في تنفيذ هذه الدعوات.
وأكدت على ضرورة التوصل إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الدعوات الأمريكية لوقف الأعمال العدائية في منطقة الصراع في الشرق الأوسط، لا تحظى بالآليات اللازمة ولن تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.
وترفض إسرائيل، حتى الآن، إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة، رغم الكثير من المناشدات الدولية، وذلك في ظل الموت والدمار الذي يحيط بالفلسطينيين من كل صوب، علاوة على نقص كبير في الماء والمواد الغذائية والأدوية، فيما باتت المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار جراء نقص الوقود.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر، منذ يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على قطاع غزة.