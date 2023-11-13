https://sputnikarabic.ae/20231113/روسيا-الصراع-في-غزة-كشف-المعايير-المزدوجة-للدول-الغربية-1083096686.html

روسيا: الصراع في غزة كشف المعايير المزدوجة للدول الغربية

روسيا: الصراع في غزة كشف المعايير المزدوجة للدول الغربية

صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، بأن الصراع في غزة كشف عن المعايير المزدوجة للدول الغربية، فهم (في... 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T06:18+0000

2023-11-13T06:18+0000

2023-11-13T06:18+0000

روسيا

طوفان الأقصى

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وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن الصراع الحالي في قطاع غزة كشف المعايير المزدوجة للدول الغربية "التي لا تريد مناقشتها ولا تريد إدانة إسرائيل".وأضاف بوليانسكي: "إنهم لا يجرؤون حتى على تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية عندما يتعلق الأمر بالأفعال الإسرائيلية".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231113/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-إلى-363-منذ-بدء-التصعيد-في-قطاع-غزة-1083095450.html

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روسيا, طوفان الأقصى