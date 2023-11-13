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https://sputnikarabic.ae/20231113/روسيا-الصراع-في-غزة-كشف-المعايير-المزدوجة-للدول-الغربية-1083096686.html
روسيا: الصراع في غزة كشف المعايير المزدوجة للدول الغربية
روسيا: الصراع في غزة كشف المعايير المزدوجة للدول الغربية
صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، بأن الصراع في غزة كشف عن المعايير المزدوجة للدول الغربية، فهم (في... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T06:18+0000
2023-11-13T06:18+0000
روسيا
طوفان الأقصى
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وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن الصراع الحالي في قطاع غزة كشف المعايير المزدوجة للدول الغربية "التي لا تريد مناقشتها ولا تريد إدانة إسرائيل".وأضاف بوليانسكي: "إنهم لا يجرؤون حتى على تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية عندما يتعلق الأمر بالأفعال الإسرائيلية".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231113/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-إلى-363-منذ-بدء-التصعيد-في-قطاع-غزة-1083095450.html
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روسيا, طوفان الأقصى
روسيا, طوفان الأقصى

روسيا: الصراع في غزة كشف المعايير المزدوجة للدول الغربية

06:18 GMT 13.11.2023
© Sputnik . Roman Makhmutov / الانتقال إلى بنك الصورالجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Sputnik . Roman Makhmutov
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صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، بأن الصراع في غزة كشف عن المعايير المزدوجة للدول الغربية، فهم (في الغرب) لا يجرؤون على تسمية أفعال إسرائيل بأسمائها الحقيقية.
وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن الصراع الحالي في قطاع غزة كشف المعايير المزدوجة للدول الغربية "التي لا تريد مناقشتها ولا تريد إدانة إسرائيل".
وأضاف بوليانسكي: "إنهم لا يجرؤون حتى على تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية عندما يتعلق الأمر بالأفعال الإسرائيلية".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 363 منذ بدء التصعيد في قطاع غزة
05:21 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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