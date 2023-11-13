https://sputnikarabic.ae/20231113/القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-الوضع-في-الجبهة-معقد-1083125009.html

القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: الوضع في الجبهة معقد

القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: الوضع في الجبهة معقد

أفاد القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأنه أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، تشارلز براون، عبر الهاتف، بالوضع الصعب في بعض قطاعات... 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T20:20+0000

2023-11-13T20:20+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال زالوجني، عبر قناته على "تليغرام": "لقد أجريت محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون. وتحدثت بالتفصيل عن الوضع على الجبهة".ووفقا له، فقد ناقشا أيضًا "خطط فترة الشتاء وركزا بشكل منفصل على الاحتياجات العاجلة للقوات الأوكرانية، وقضايا تدريب الأفراد العسكريين واستعادة الفعالية القتالية للوحدات".يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "تقاتل في شبه جزيرة القرم".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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