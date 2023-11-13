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دوي انفجارات في محيط القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231113/القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-الوضع-في-الجبهة-معقد-1083125009.html
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: الوضع في الجبهة معقد
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: الوضع في الجبهة معقد
أفاد القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأنه أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، تشارلز براون، عبر الهاتف، بالوضع الصعب في بعض قطاعات... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T20:20+0000
2023-11-13T20:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال زالوجني، عبر قناته على "تليغرام": "لقد أجريت محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون. وتحدثت بالتفصيل عن الوضع على الجبهة".ووفقا له، فقد ناقشا أيضًا "خطط فترة الشتاء وركزا بشكل منفصل على الاحتياجات العاجلة للقوات الأوكرانية، وقضايا تدريب الأفراد العسكريين واستعادة الفعالية القتالية للوحدات".يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "تقاتل في شبه جزيرة القرم".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231108/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-القوات-المسلحة-الأوكرانية-قد-تنفذ-انقلابا-ضد-زيلينسكي-1082958365.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: الوضع في الجبهة معقد

20:20 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 20:21 GMT 13.11.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأنه أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، تشارلز براون، عبر الهاتف، بالوضع الصعب في بعض قطاعات الجبهة وخطط فترة الشتاء واحتياجات القوات الأوكرانية.
وقال زالوجني، عبر قناته على "تليغرام": "لقد أجريت محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون. وتحدثت بالتفصيل عن الوضع على الجبهة".

وأضاف: "لا تزال اتجاهات أفديفسكي وكوبيانسكي ومارينسكي هي الأكثر سخونة. الوضع معقد وتحت السيطرة. وفي الوقت ذاته، تواصل القوات المسلحة الأوكرانية، القيام بعمليات هجومية في اتجاهات معينة".

ووفقا له، فقد ناقشا أيضًا "خطط فترة الشتاء وركزا بشكل منفصل على الاحتياجات العاجلة للقوات الأوكرانية، وقضايا تدريب الأفراد العسكريين واستعادة الفعالية القتالية للوحدات".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
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يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "تقاتل في شبه جزيرة القرم".

ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، فُتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".

وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.

من بين 18 ألف آلية من معدات القوات الأوكرانية، التي تم تدميرها، كانت دبابات "ليوبارد" الألمانية ودبابات "أي إم إكس" الفرنسية، ومركبة مشاة قتالية بريطانية واحدة على الأقل من طراز "تشالنجر 2"، ومركبة "برادلي" القتالية الأمريكية. كما تم تدمير 543 دبابة، كان من المفترض أن تكون القوة الضاربة الرئيسية للقوات الأوكرانية، ولكن، كما أشار الرئيس الروسي، فهي الآن "تحترق بشكل رائع".

وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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