https://sputnikarabic.ae/20231113/المخابرات-الروسية-تفضح-موقفا-أمريكيا-من-تحت-الطاولة-حول-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083120470.html

المخابرات الروسية تفضح موقفا أمريكيا "خلف الأبواب المغلقة" حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

المخابرات الروسية تفضح موقفا أمريكيا "خلف الأبواب المغلقة" حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن أمريكا تقنع إسرائيل، "خلف الأبواب المغلقة"، إلى الإسراع في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، حتى لا تنعكس سلبا... 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T15:44+0000

2023-11-13T15:44+0000

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وجاء في تصريح المكتب الإعلامي للمخابرات الخارجية الروسية: "الحقيقة تكمن بأنه خلف الأبواب المغلقة، يتكلم الأمريكيون مع القادة الإسرائيليين بكلام مختلف، يحثون الإسرائيليين على الإسراع بالعملية وتفادي إطالتها لما له من تأثير على حملة جو بايدن، الانتخابية".وأضاف البيان: "واشنطن تدرك أن عملية تدمير "حماس"، قد تؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، ولتحقيق هذا المسعى المنافق، حشد فريق بايدن دعم قادة إنكلترا وألمانيا، ليعرقلوا بجهود مشتركة المبادرات، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة".وأشار البيان إلى أن "الأهم هو استكمال العمليات العسكرية، في أسرع وقت ممكن".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231113/الأونروا-تعلن-تعرض-مبناها-في-مدينة-رفح-لقصف-إسرائيلي-1083105393.html

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