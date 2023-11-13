https://sputnikarabic.ae/20231113/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تعلن-استهداف-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا-1083098731.html
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية شرقي سوريا
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية شرقي سوريا
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أن مجموعات مسلحة عراقية هاجمت قاعدة أمريكية في منطقة القرية الخضراء جنوب شرقي سوريا. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T08:23+0000
2023-11-13T08:23+0000
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وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية العراقية": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".وبحسب قناة "الميادين"، فقد تعرضت أيضا قاعدتان عسكريتان أمريكيتان، "الشدادي" و"كونيكو"، الواقعتان شرقي وشمال شرقي سوريا، لهجمات.وذكرت "الميادين"، نقلا عن مصادر، أن حصيلة الهجمات على قاعدة "كونيكو" أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين.ويمتلك الجيش الأمريكي 24 قاعدة عسكرية وأربع نقاط في سوريا، ويتم مهاجمة القواعد بانتظام بواسطة الطائرات دون طيار والصواريخ.يسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.وقد وصف المسؤولون السوريون مرارا وتكرارا وجود القوات الأمريكية على أراضيهم بأنه احتلال من قبل أمريكا لغرض سرقة النفط.
https://sputnikarabic.ae/20231113/تقارير-القاعدة-الأمريكية-بحقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-تتعرض-لقصف-بـ-15-صاروخا-1083094482.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية شرقي سوريا
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أن مجموعات مسلحة عراقية هاجمت قاعدة أمريكية في منطقة القرية الخضراء جنوب شرقي سوريا.
وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية العراقية": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".
وبحسب قناة "الميادين"، فقد تعرضت أيضا قاعدتان عسكريتان أمريكيتان، "الشدادي" و"كونيكو"، الواقعتان شرقي وشمال شرقي سوريا، لهجمات.
وذكرت "الميادين"، نقلا عن مصادر، أن حصيلة الهجمات على قاعدة "كونيكو" أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين.
ويمتلك الجيش الأمريكي 24 قاعدة عسكرية وأربع نقاط في سوريا، ويتم مهاجمة القواعد بانتظام بواسطة الطائرات دون طيار والصواريخ.
يسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.
وقد وصف المسؤولون السوريون مرارا وتكرارا وجود القوات الأمريكية على أراضيهم بأنه احتلال من قبل أمريكا لغرض سرقة النفط.