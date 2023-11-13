https://sputnikarabic.ae/20231113/تقارير-القاعدة-الأمريكية-بحقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-تتعرض-لقصف-بـ-15-صاروخا-1083094482.html
تقارير: القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي شرقي سوريا تتعرض لقصف بـ 15 صاروخا
تقارير: القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي شرقي سوريا تتعرض لقصف بـ 15 صاروخا
ذكرت قناة الميادين، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر أن 15 صاروخا أطلقت على القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور شرقي سوريا. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T00:24+0000
2023-11-13T00:24+0000
2023-11-13T00:47+0000
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
قاعدة أمريكية
أخبار سوريا اليوم
قصف صاروخي
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وفي سياق متصل، أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، باشتعال النيران في القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا عقب استهدافها بعدة صواريخ.وأضاف المصدر أن "الطيران الحربي الأميركي اخترق جدار الصوت في دير الزور ولا يزال الطيران يحلق في أجواء المحافظة".وأكد المصدر أن هناك انفجارات عنيفة دوت في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الذي تتواجد به قاعدة أميركية أخرى.في وقت سابق، اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة نفذت ضربات على منشآت للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة لإيران في شرق سوريا.ولفت إلى أن، الضربات قد نُفذت ضد منشأة تدريب ومنزل آمن بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين على التوالي".في سياق متصل، أفاد مصدر ميداني لوكالة سبوتنيك، ليل الأحد، بسماع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة الحيدرية جنوب مدينة الميادين بريف دير الزور شرقي سوريا.وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، إن "الانفجارات الثلاثة التي سمع دويها في أرجاء مدينة الميادين ربما ناتجة عن غارة جوية أمريكية على المنطقة".وأشار المصدر إلى أن هناك غارة جوية استهدفت مدينة البوكمال بريف دير الزور على الحدود السورية العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/وزير-الدفاع-الأمريكي-نفذنا-ضربات-على-الحرس-الثوري-الإيراني-بسوريا-1083094144.html
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, قاعدة أمريكية, أخبار سوريا اليوم, قصف صاروخي
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, قاعدة أمريكية, أخبار سوريا اليوم, قصف صاروخي
تقارير: القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي شرقي سوريا تتعرض لقصف بـ 15 صاروخا
00:24 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 00:47 GMT 13.11.2023) تابعنا عبر
ذكرت قناة الميادين، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر أن 15 صاروخا أطلقت على القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، باشتعال النيران في القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا عقب استهدافها بعدة صواريخ.
وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك، "إن الصواريخ التي استهدفت القاعدة الأميركية أصابت الحقل بشكل مباشر وأدت إلى اشتعال النيران في الجزء الشرقي منه".
وأضاف المصدر أن "الطيران الحربي الأميركي اخترق جدار الصوت في دير الزور ولا يزال الطيران يحلق في أجواء المحافظة".
وأكد المصدر أن هناك انفجارات عنيفة دوت في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الذي تتواجد به قاعدة أميركية أخرى.
في وقت سابق، اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة نفذت ضربات على منشآت
للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة لإيران في شرق سوريا.
وأضاف أوستن، أن الضربات جاءت ردًا على الهجمات المستمرة ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا
.
ولفت إلى أن، الضربات قد نُفذت ضد منشأة تدريب ومنزل آمن بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين على التوالي".
في سياق متصل، أفاد مصدر ميداني لوكالة سبوتنيك، ليل الأحد، بسماع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة الحيدرية جنوب مدينة الميادين بريف دير الزور شرقي سوريا.
وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، إن "الانفجارات الثلاثة التي سمع دويها في أرجاء مدينة الميادين ربما ناتجة عن غارة جوية أمريكية على المنطقة".
وأشار المصدر إلى أن هناك غارة جوية استهدفت مدينة البوكمال بريف دير الزور على الحدود السورية العراقية.