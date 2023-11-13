انطلاق فعاليات معرض دبي للطيران

ويشهد معرض دبي للطيران 2023، تقديم مزايا جديدة وتوسيع نطاق المزايا الاعتيادية بما في ذلك أجندة المؤتمر المحدثة، والتي تشمل عدة مواضيع رئيسية بما فيها مستقبل الرحلات الجوية وتجربة المسافرين والدورة الافتتاحية من مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة الفعالية الحصرية، التي تنظمه وزارة الدفاع الإماراتية.كما يسلط المعرض الضوء على قطاع الفضاء من خلال مجموعة من المبادرات بما فيها منطقة مخصصة لتجارب الفضاء وبرنامج بعثات إلى جانب برنامج فعاليات محدث، على مدار يومين. وتستضيف هذه الدورة أكبر جناح للفضاء في تاريخها، حيث تستعرض المؤسسات الرائدة في قطاع الفضاء أحدث التقنيات والحلول في هذا المجال لإبراز دورها في دفع عجلة الابتكار والاستدامة في قطاع الفضاء، وفق ما أفادت به وكالة "وام".ويشارك في المعرض أكثر من 1400 شركة، بما فيها 400 شركة مشاركة لأول مرة، وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عدة، تشمل الطيران التجاري والتنقل الجوي المتقدم والفضاء والدفاع، حيث تهدف إلى استعراض أحدث الحلول المبتكرة الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل القطاع.كما قام، دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء ورئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وسيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ"، بتفقد الجناح الروسي في معرض "دبي للطيران الدولي"، وتعرف الوفد الروسي، برئاسة مانتوروف، على أجنحة كل من شركات "روستيخ" و"روس أوبورون إكسبورت" و"ألماز أنتي" وشركة الطائرات المتحدة (PJSC United Aircraft Corporation، جزء من "روستيخ") ، وزار الوفد المعرض الخارجي. يقام هذا الحدث كل عامين، وتشارك فيه روسيا، منذ عام 1993. وفي عام 2023، سيتم تقديم 20 جناحا وطنيا في المعرض الجوي، وسيقدم أكثر من 1400 مصنع منتجاتهم، والتي ستعرض أكثر من 180 طائرة. ويستمر المعرض، من 13 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
انطلقت، اليوم الاثنين، الدورة الـ18 من معرض دبي للطيران، أحد أكبر المعارض الدولية في مجال الطيران.
ويشهد معرض دبي للطيران 2023، تقديم مزايا جديدة وتوسيع نطاق المزايا الاعتيادية بما في ذلك أجندة المؤتمر المحدثة، والتي تشمل عدة مواضيع رئيسية بما فيها مستقبل الرحلات الجوية وتجربة المسافرين والدورة الافتتاحية من مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة الفعالية الحصرية، التي تنظمه وزارة الدفاع الإماراتية.
كما يسلط المعرض الضوء على قطاع الفضاء من خلال مجموعة من المبادرات بما فيها منطقة مخصصة لتجارب الفضاء وبرنامج بعثات إلى جانب برنامج فعاليات محدث، على مدار يومين. وتستضيف هذه الدورة أكبر جناح للفضاء في تاريخها، حيث تستعرض المؤسسات الرائدة في قطاع الفضاء أحدث التقنيات والحلول في هذا المجال لإبراز دورها في دفع عجلة الابتكار والاستدامة في قطاع الفضاء، وفق ما أفادت به وكالة "وام".
ويشارك في المعرض أكثر من 1400 شركة، بما فيها 400 شركة مشاركة لأول مرة، وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عدة، تشمل الطيران التجاري والتنقل الجوي المتقدم والفضاء والدفاع، حيث تهدف إلى استعراض أحدث الحلول المبتكرة الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل القطاع.
كما قام، دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء ورئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وسيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ"، بتفقد الجناح الروسي في معرض "دبي للطيران الدولي"، وتعرف الوفد الروسي، برئاسة مانتوروف، على أجنحة كل من شركات "روستيخ" و"روس أوبورون إكسبورت" و"ألماز أنتي" وشركة الطائرات المتحدة (PJSC United Aircraft Corporation، جزء من "روستيخ") ، وزار الوفد المعرض الخارجي.
يقام هذا الحدث كل عامين، وتشارك فيه روسيا، منذ عام 1993. وفي عام 2023، سيتم تقديم 20 جناحا وطنيا في المعرض الجوي، وسيقدم أكثر من 1400 مصنع منتجاتهم، والتي ستعرض أكثر من 180 طائرة.
ويستمر المعرض، من 13 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
رجل يلتقط صورة لطائرة تدريب "أرماتشي إم بي 339" من فريق فرسان الإمارات للعرض الجوي تطلق الدخان أثناء تحليقها مع طائرة شركة "طيران الإمارات" من طراز "أيرباص إيه 380-861"، وطائرة أخرى من طراز "بوينغ"، خلال "معرض دبي للطيران 2023"، في "دبي وورلد سنترال"، مطار آل مكتوم الدولي في دبي، 13 نوفمبر 2023.
رجل يلتقط صورة لطائرة تدريب "أرماتشي إم بي 339" من فريق فرسان الإمارات للعرض الجوي تطلق الدخان أثناء تحليقها مع طائرة شركة "طيران الإمارات" من طراز "أيرباص إيه 380-861"، وطائرة أخرى من طراز "بوينغ"، خلال "معرض دبي للطيران 2023"، في "دبي وورلد سنترال"، مطار آل مكتوم الدولي في دبي، 13 نوفمبر 2023.
أحد أفراد طاقم الرحلة يمر عبر كرسي طعام من الدرجة الأولى في طائرة لشركة "طيران الإمارات"، من طراز "إيرباص إيه 380-800"، خلال "معرض دبي للطيران 2023"، في "دبي وورلد سنترال"، مطار آل مكتوم الدولي في دبي، في 13 نوفمبر 2023.
أحد أفراد طاقم الرحلة يمر عبر كرسي طعام من الدرجة الأولى في طائرة لشركة "طيران الإمارات"، من طراز "إيرباص إيه 380-800"، خلال "معرض دبي للطيران 2023"، في "دبي وورلد سنترال"، مطار آل مكتوم الدولي في دبي، في 13 نوفمبر 2023.
رجل يمشي أمام شاشة تظهر منظرا للجزء الداخلي لطائرة في جناح شركة الطيران الأمريكية متعددة الجنسيات "بوينغ"، خلال "معرض دبي للطيران 2023"، في "دبي وورلد سنترال"، مطار آل مكتوم الدولي في دبي، في 13 نوفمبر 2023.
رجل يمشي أمام شاشة تظهر منظرا للجزء الداخلي لطائرة في جناح شركة الطيران الأمريكية متعددة الجنسيات "بوينغ"، خلال "معرض دبي للطيران 2023"، في "دبي وورلد سنترال"، مطار آل مكتوم الدولي في دبي، في 13 نوفمبر 2023.