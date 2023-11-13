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https://sputnikarabic.ae/20231113/جنرال-أمريكي-سابق-يحذر-زيلينسكي-من-مغبة-الانقسام-في-البلاد-1083098474.html
جنرال أمريكي سابق يحذر زيلينسكي من مغبة الانقسام في البلاد
جنرال أمريكي سابق يحذر زيلينسكي من مغبة الانقسام في البلاد
أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الانقسام بين زيلينسكي وجنرالاته، فضلاً عن عدم تحقيق انتصارات للقوات الأوكرانية، يمكن أن يثير... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T07:59+0000
2023-11-13T07:59+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة "Gegenpol" على "يوتيوب": "قد تندلع حرب أهلية في أوكرانيا عندما يهاجم أولئك الذين لا يريدون الاستسلام الأشخاص الذين يريدون الاستسلام".وأكد ريتر أن أوكرانيا تمر بأزمة سياسية عميقة، وأن الانقسام بين حكومة زيلينسكي المدنية وجنرالاته يمكن أن يؤدي إلى الانهيار والعنف في البلاد.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن رد الفعل السلبي لمكتب زيلينسكي على تصريحات القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني حول الوضع المسدود على الجبهة يشير إلى انقسام متزايد بين الجيش والقيادة المدنية الأوكرانية.يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل في شبه جزيرة القرم".ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، فُتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".
https://sputnikarabic.ae/20231113/القوات-الروسية-تستهدف-جنودا-أوكرانيين-تحت-جنح-الظلام-فيديو-1083097470.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

جنرال أمريكي سابق يحذر زيلينسكي من مغبة الانقسام في البلاد

07:59 GMT 13.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الانقسام بين زيلينسكي وجنرالاته، فضلاً عن عدم تحقيق انتصارات للقوات الأوكرانية، يمكن أن يثير صراعاً داخل البلاد.
وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة "Gegenpol" على "يوتيوب": "قد تندلع حرب أهلية في أوكرانيا عندما يهاجم أولئك الذين لا يريدون الاستسلام الأشخاص الذين يريدون الاستسلام".

وأشار ريتر إلى أنه يوجد الآن معسكران في أوكرانيا، معسكر مؤيد لاستمرار الصراع وآخر معارض.

وأكد ريتر أن أوكرانيا تمر بأزمة سياسية عميقة، وأن الانقسام بين حكومة زيلينسكي المدنية وجنرالاته يمكن أن يؤدي إلى الانهيار والعنف في البلاد.
المخابرات الروسية تحيد جنودا أوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف جنودا أوكرانيين تحت جنح الظلام... فيديو
07:22 GMT
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن رد الفعل السلبي لمكتب زيلينسكي على تصريحات القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني حول الوضع المسدود على الجبهة يشير إلى انقسام متزايد بين الجيش والقيادة المدنية الأوكرانية.
يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل في شبه جزيرة القرم".
ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، فُتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".
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