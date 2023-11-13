https://sputnikarabic.ae/20231113/جنرال-أمريكي-سابق-يحذر-زيلينسكي-من-مغبة-الانقسام-في-البلاد-1083098474.html

جنرال أمريكي سابق يحذر زيلينسكي من مغبة الانقسام في البلاد

جنرال أمريكي سابق يحذر زيلينسكي من مغبة الانقسام في البلاد

أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الانقسام بين زيلينسكي وجنرالاته، فضلاً عن عدم تحقيق انتصارات للقوات الأوكرانية، يمكن أن يثير... 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T07:59+0000

2023-11-13T07:59+0000

2023-11-13T07:59+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة "Gegenpol" على "يوتيوب": "قد تندلع حرب أهلية في أوكرانيا عندما يهاجم أولئك الذين لا يريدون الاستسلام الأشخاص الذين يريدون الاستسلام".وأكد ريتر أن أوكرانيا تمر بأزمة سياسية عميقة، وأن الانقسام بين حكومة زيلينسكي المدنية وجنرالاته يمكن أن يؤدي إلى الانهيار والعنف في البلاد.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن رد الفعل السلبي لمكتب زيلينسكي على تصريحات القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني حول الوضع المسدود على الجبهة يشير إلى انقسام متزايد بين الجيش والقيادة المدنية الأوكرانية.يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل في شبه جزيرة القرم".ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، فُتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".

https://sputnikarabic.ae/20231113/القوات-الروسية-تستهدف-جنودا-أوكرانيين-تحت-جنح-الظلام-فيديو-1083097470.html

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