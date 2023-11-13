https://sputnikarabic.ae/20231113/جنرال-أوكراني-متقاعد-يكشف-عن-سلاح-روسي-يفتك-بقوات-كييف-1083110584.html
جنرال أوكراني متقاعد يكشف عن سلاح روسي يفتك بقوات كييف
جنرال أوكراني متقاعد يكشف عن سلاح روسي يفتك بقوات كييف
كشف اللواء المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية تعطل أسلحة الجيش الأوكراني بمساعدة طائرات "لانسيت" المسيرة الروسية. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T12:42+0000
2023-11-13T12:42+0000
2023-11-13T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg
وقال كريفونوس خلال مقابلة مع قناة "Direct TV" على منصة "يوتيوب" إن "الجيش الروسي يستخدم طائرات "لانسيت" المسيرة بشكل نشط وعلى نطاق واسع، حيث تقوم بتدمير المعدات والأسلحة الأوكرانية بشكل مباشر". ولفت الضابط إلى أن انخفض نشاط المدفعية الأوكرانية في أجزاء معينة من الجبهات يعود بشكل كبير إلى الكمية المحدودة من الذخيرة المتبقية.وأضاف كريفونوس أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه أيضًا مشكلات في موارد التعبئة العسكرية.وتشن القوات الأوكرانية ما وصفته بـ"الهجوم المضاد" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الخامس على التوالي، حيث تشترك في القتال بألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-غربي-أوكرانيا-فقدت-معدات-عسكرية-باهظة-الثمن--1083082229.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64df16d2b2534fbfdec56ca38de395dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
جنرال أوكراني متقاعد يكشف عن سلاح روسي يفتك بقوات كييف
كشف اللواء المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية تعطل أسلحة الجيش الأوكراني بمساعدة طائرات "لانسيت" المسيرة الروسية.
وقال كريفونوس خلال مقابلة مع قناة "Direct TV" على منصة "يوتيوب" إن "الجيش الروسي يستخدم طائرات "لانسيت" المسيرة بشكل نشط وعلى نطاق واسع، حيث تقوم بتدمير المعدات والأسلحة الأوكرانية بشكل مباشر".
ولفت الضابط إلى أن انخفض نشاط المدفعية الأوكرانية في أجزاء معينة من الجبهات يعود بشكل كبير إلى الكمية المحدودة من الذخيرة المتبقية.
وأضاف كريفونوس أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه أيضًا مشكلات في موارد التعبئة العسكرية.
وتشن القوات الأوكرانية ما وصفته بـ"الهجوم المضاد" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الخامس على التوالي، حيث تشترك في القتال بألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.