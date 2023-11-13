عربي
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231113/جنرال-أوكراني-متقاعد-يكشف-عن-سلاح-روسي-يفتك-بقوات-كييف-1083110584.html
جنرال أوكراني متقاعد يكشف عن سلاح روسي يفتك بقوات كييف
جنرال أوكراني متقاعد يكشف عن سلاح روسي يفتك بقوات كييف
كشف اللواء المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية تعطل أسلحة الجيش الأوكراني بمساعدة طائرات "لانسيت" المسيرة الروسية. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T12:42+0000
2023-11-13T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg
وقال كريفونوس خلال مقابلة مع قناة "Direct TV" على منصة "يوتيوب" إن "الجيش الروسي يستخدم طائرات "لانسيت" المسيرة بشكل نشط وعلى نطاق واسع، حيث تقوم بتدمير المعدات والأسلحة الأوكرانية بشكل مباشر". ولفت الضابط إلى أن انخفض نشاط المدفعية الأوكرانية في أجزاء معينة من الجبهات يعود بشكل كبير إلى الكمية المحدودة من الذخيرة المتبقية.وأضاف كريفونوس أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه أيضًا مشكلات في موارد التعبئة العسكرية.وتشن القوات الأوكرانية ما وصفته بـ"الهجوم المضاد" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الخامس على التوالي، حيث تشترك في القتال بألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-غربي-أوكرانيا-فقدت-معدات-عسكرية-باهظة-الثمن--1083082229.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64df16d2b2534fbfdec56ca38de395dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

جنرال أوكراني متقاعد يكشف عن سلاح روسي يفتك بقوات كييف

12:42 GMT 13.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
كشف اللواء المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية تعطل أسلحة الجيش الأوكراني بمساعدة طائرات "لانسيت" المسيرة الروسية.
وقال كريفونوس خلال مقابلة مع قناة "Direct TV" على منصة "يوتيوب" إن "الجيش الروسي يستخدم طائرات "لانسيت" المسيرة بشكل نشط وعلى نطاق واسع، حيث تقوم بتدمير المعدات والأسلحة الأوكرانية بشكل مباشر".
ولفت الضابط إلى أن انخفض نشاط المدفعية الأوكرانية في أجزاء معينة من الجبهات يعود بشكل كبير إلى الكمية المحدودة من الذخيرة المتبقية.
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام غربي: أوكرانيا فقدت معدات عسكرية باهظة الثمن
أمس, 14:48 GMT
وأضاف كريفونوس أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه أيضًا مشكلات في موارد التعبئة العسكرية.
وتشن القوات الأوكرانية ما وصفته بـ"الهجوم المضاد" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الخامس على التوالي، حيث تشترك في القتال بألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:35 GMTСигнальные ракеты израильских войск освещают ночное небо в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل ترفض إيقاف الحرب وقلق أمريكي من حزب الله.. صور وفيديوأمس, 22:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала