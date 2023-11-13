https://sputnikarabic.ae/20231113/روسيا-لا-تراهن-على-وقف-الإمدادت-العسكرية-الغربية-لكييف-1083095831.html
روسيا لا تراهن على وقف الإمدادت العسكرية الغربية لكييف
روسيا لا تراهن على وقف الإمدادت العسكرية الغربية لكييف
صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن موسكو لا تراهن على وقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، فالغرب سيبذل قصارى جهده... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T05:48+0000
2023-11-13T05:48+0000
2023-11-13T05:48+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": منذ بداية الصراع، كان من الواضح أن كييف لا يمكنها الاستمرار في إجراء عمليات عسكرية إلا بدعم من الدول الغربية، وفي المقام الأول الولايات المتحدة.وقال الدبلوماسي: "نحن نفهم أن الغرب، الذي كان مؤسس نظام كييف، والذي وقف وراء الانقلاب غير القانوني وغير الدستوري في عام 2014، سيحاول بذل كل ما في وسعه لإبقائه واقفاً على قدميه"، وختم قائلا: "نحن لا نعول على هذا العامل".
https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-غربي-أوكرانيا-فقدت-معدات-عسكرية-باهظة-الثمن--1083082229.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
روسيا لا تراهن على وقف الإمدادت العسكرية الغربية لكييف
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صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن موسكو لا تراهن على وقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، فالغرب سيبذل قصارى جهده لإبقائها "واقفة على قدميها".
وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": منذ بداية الصراع، كان من الواضح أن كييف لا يمكنها الاستمرار في إجراء عمليات عسكرية إلا بدعم من الدول الغربية، وفي المقام الأول الولايات المتحدة.
وأشار بوليانسكي إلى أنه في روسيا لا أحد يراهن على أن تدفق المساعدات الغربية إلى أوكرانيا سيتوقف.
وقال الدبلوماسي: "نحن نفهم أن الغرب، الذي كان مؤسس نظام كييف، والذي وقف وراء الانقلاب غير القانوني وغير الدستوري في عام 2014، سيحاول بذل كل ما في وسعه لإبقائه واقفاً على قدميه"، وختم قائلا: "نحن لا نعول على هذا العامل".