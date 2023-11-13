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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231113/روسيا-لا-تراهن-على-وقف-الإمدادت-العسكرية-الغربية-لكييف-1083095831.html
روسيا لا تراهن على وقف الإمدادت العسكرية الغربية لكييف
روسيا لا تراهن على وقف الإمدادت العسكرية الغربية لكييف
صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن موسكو لا تراهن على وقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، فالغرب سيبذل قصارى جهده... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T05:48+0000
2023-11-13T05:48+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": منذ بداية الصراع، كان من الواضح أن كييف لا يمكنها الاستمرار في إجراء عمليات عسكرية إلا بدعم من الدول الغربية، وفي المقام الأول الولايات المتحدة.وقال الدبلوماسي: "نحن نفهم أن الغرب، الذي كان مؤسس نظام كييف، والذي وقف وراء الانقلاب غير القانوني وغير الدستوري في عام 2014، سيحاول بذل كل ما في وسعه لإبقائه واقفاً على قدميه"، وختم قائلا: "نحن لا نعول على هذا العامل".
https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-غربي-أوكرانيا-فقدت-معدات-عسكرية-باهظة-الثمن--1083082229.html
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العالم
العالم

روسيا لا تراهن على وقف الإمدادت العسكرية الغربية لكييف

05:48 GMT 13.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن موسكو لا تراهن على وقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، فالغرب سيبذل قصارى جهده لإبقائها "واقفة على قدميها".
وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": منذ بداية الصراع، كان من الواضح أن كييف لا يمكنها الاستمرار في إجراء عمليات عسكرية إلا بدعم من الدول الغربية، وفي المقام الأول الولايات المتحدة.
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام غربي: أوكرانيا فقدت معدات عسكرية باهظة الثمن
أمس, 14:48 GMT
وأشار بوليانسكي إلى أنه في روسيا لا أحد يراهن على أن تدفق المساعدات الغربية إلى أوكرانيا سيتوقف.
وقال الدبلوماسي: "نحن نفهم أن الغرب، الذي كان مؤسس نظام كييف، والذي وقف وراء الانقلاب غير القانوني وغير الدستوري في عام 2014، سيحاول بذل كل ما في وسعه لإبقائه واقفاً على قدميه"، وختم قائلا: "نحن لا نعول على هذا العامل".
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