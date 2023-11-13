https://sputnikarabic.ae/20231113/طائرة-مسيرة-تستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-مطار-خراب-الجير-شمال-شرقي-سوريا--1083114511.html
طائرة مسيرة تستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في مطار "خراب الجير" شمال شرقي سوريا
طائرة مسيرة تستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في مطار "خراب الجير" شمال شرقي سوريا
تعرضت القاعدة الأمريكية في مطار "خراب الجير" في ريف الحسكة شرقي سوريا، لاستهداف بطائرة مسيرة، يعتبر الثاني من نوعه، لهذا اليوم. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T13:51+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "الطيران الأمريكي يحلق بالأجواء بعيد استهداف القاعدة الأمريكية".وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، لهجمات متكررة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231113/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تعلن-استهداف-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا-1083098731.html
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العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
طائرة مسيرة تستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في مطار "خراب الجير" شمال شرقي سوريا
13:51 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 13:58 GMT 13.11.2023)
تعرضت القاعدة الأمريكية في مطار "خراب الجير" في ريف الحسكة شرقي سوريا، لاستهداف بطائرة مسيرة، يعتبر الثاني من نوعه، لهذا اليوم.
دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "الطيران الأمريكي يحلق بالأجواء بعيد استهداف القاعدة الأمريكية".
وفي وقت سابق من اليوم، سمع دوي انفجارين بالقرب من قاعدة "خراب الجير"، ليتبين لاحقا استهدافها بطائرات مسيرة.
وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، لهجمات متكررة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.