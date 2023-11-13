https://sputnikarabic.ae/20231113/ليبيا-باتيلي-يطرح-مبادرة-أممية-سيتم-إطلاقها-الفترة-المقبلة-1083114934.html

ليبيا... باتيلي يطرح مبادرة أممية سيتم إطلاقها الفترة المقبلة

ليبيا... باتيلي يطرح مبادرة أممية سيتم إطلاقها الفترة المقبلة

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، طرح مبادرة ‏بعثة الأمم المتحدة، التي من المقرر إطلاقها، خلال الفترة المقبلة.‏ 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T13:54+0000

2023-11-13T13:54+0000

2023-11-13T13:55+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

منظمة الأمم المتحدة

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080098174_0:178:2048:1330_1920x0_80_0_0_96537c12f9899156ec4adce0bdf973e5.jpg

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أمس الأحد، بين رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وباتيلي، وفقا لبيان رسمي.ويأتي الاتصال، بعد بضعة أيام، من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح في العاصمة المصرية القاهرة، والذي لم يسفر عن نتائج ملموسة، واتفق فيه كلاهما على "التشاور المستمر حول الأزمة السياسية، للوصول إلى حل ليبي - ليبي يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه"، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.يشار إلى أن آخر نشاط سياسي للمبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، كان حضوره، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، ومجموعة العمل الأمنية، المنبثقة عن مسار برلين.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.

https://sputnikarabic.ae/20230209/تعديل-الإعلان-الدستوري-في-ليبيا-بين-التأييد-والاتهام-بـإطالة-أمد-الأزمة-1073328856.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار