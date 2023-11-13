https://sputnikarabic.ae/20231113/ليبيا-باتيلي-يطرح-مبادرة-أممية-سيتم-إطلاقها-الفترة-المقبلة-1083114934.html
ليبيا... باتيلي يطرح مبادرة أممية سيتم إطلاقها الفترة المقبلة
ليبيا... باتيلي يطرح مبادرة أممية سيتم إطلاقها الفترة المقبلة
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، طرح مبادرة بعثة الأمم المتحدة، التي من المقرر إطلاقها، خلال الفترة المقبلة. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T13:54+0000
2023-11-13T13:54+0000
2023-11-13T13:55+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أمس الأحد، بين رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وباتيلي، وفقا لبيان رسمي.ويأتي الاتصال، بعد بضعة أيام، من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح في العاصمة المصرية القاهرة، والذي لم يسفر عن نتائج ملموسة، واتفق فيه كلاهما على "التشاور المستمر حول الأزمة السياسية، للوصول إلى حل ليبي - ليبي يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه"، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.يشار إلى أن آخر نشاط سياسي للمبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، كان حضوره، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، ومجموعة العمل الأمنية، المنبثقة عن مسار برلين.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.
https://sputnikarabic.ae/20230209/تعديل-الإعلان-الدستوري-في-ليبيا-بين-التأييد-والاتهام-بـإطالة-أمد-الأزمة-1073328856.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
ليبيا... باتيلي يطرح مبادرة أممية سيتم إطلاقها الفترة المقبلة
13:54 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 13:55 GMT 13.11.2023)
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، طرح مبادرة بعثة الأمم المتحدة، التي من المقرر إطلاقها، خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أمس الأحد، بين رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وباتيلي، وفقا لبيان رسمي
.
ويأتي الاتصال، بعد بضعة أيام، من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح في العاصمة المصرية القاهرة، والذي لم يسفر عن نتائج ملموسة، واتفق فيه كلاهما على "التشاور المستمر حول الأزمة السياسية، للوصول إلى حل ليبي - ليبي يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه"، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.
يشار إلى أن آخر نشاط سياسي للمبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، كان حضوره، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، ومجموعة العمل الأمنية، المنبثقة عن مسار برلين.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد
، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.