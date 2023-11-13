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https://sputnikarabic.ae/20231113/وزارة-الطوارئ-الروسية-98-مواطنا-روسيا-عبروا-معبر-رفح-من-غزة-فيديو-1083110048.html
وزارة الطوارئ الروسية: 98 مواطنا روسيا عبروا معبر "رفح" من غزة... فيديو
وزارة الطوارئ الروسية: 98 مواطنا روسيا عبروا معبر "رفح" من غزة... فيديو
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الإثنين، أن مجموعة من المواطنين الروس، عبروا من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T12:37+0000
2023-11-13T12:37+0000
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان عبر "تلغرام": "تواصل وزارة الطوارئ الروسية العمل عند معبر رفح، وقد عبر الحاجز حاليا 98 مواطنا روسيا".ووفقا للوزارة، فإنه بعد التفتيش سيسافر الروس إلى موسكو على متن طائرة من طراز "إيل-76".ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن الدفعة الأولى من المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة توجهوا إلى القاهرة.وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "حاليا، يتم نقل جميع المواطنين بالحافلات إلى القاهرة".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/الطوارئ-الروسية-بدء-إجلاء-المواطنين-الروس-من-قطاع-غزة-إلى-القاهرة-فيديو-1083092914.html
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم

وزارة الطوارئ الروسية: 98 مواطنا روسيا عبروا معبر "رفح" من غزة... فيديو

12:37 GMT 13.11.2023
© Sputnik . Ministry of Emergency Situations of Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة من قبل وزارة الطوارئ الروسية، معبر رفح
إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة من قبل وزارة الطوارئ الروسية، معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Sputnik . Ministry of Emergency Situations of Russian Federation
/
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الإثنين، أن مجموعة من المواطنين الروس، عبروا من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي.
وقالت الوزارة في بيان عبر "تلغرام": "تواصل وزارة الطوارئ الروسية العمل عند معبر رفح، وقد عبر الحاجز حاليا 98 مواطنا روسيا".
ووفقا للوزارة، فإنه بعد التفتيش سيسافر الروس إلى موسكو على متن طائرة من طراز "إيل-76".
ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن الدفعة الأولى من المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة توجهوا إلى القاهرة.
وزارة الطوارئ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
الطوارئ الروسية: بدء إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة إلى القاهرة... فيديو
أمس, 20:01 GMT
وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "حاليا، يتم نقل جميع المواطنين بالحافلات إلى القاهرة".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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