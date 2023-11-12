https://sputnikarabic.ae/20231112/الطوارئ-الروسية-بدء-إجلاء-المواطنين-الروس-من-قطاع-غزة-إلى-القاهرة-فيديو-1083092914.html

الطوارئ الروسية: بدء إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة إلى القاهرة... فيديو

الطوارئ الروسية: بدء إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة إلى القاهرة... فيديو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن الدفعة الأولى من المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة توجهوا إلى القاهرة. 12.11.2023, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية عبر "تلغرام": "حاليا، يتم نقل جميع المواطنين بالحافلات إلى القاهرة".وأشار البيان إلى أن المواطنين الروس سيرافقهم أطباء وعلماء نفسيون من وزارة الطوارئ على طول الطريق، وسيتم تزويدهم بالمياه والغذاء.وأكد البيان أنه سيتم تقديم جميع المساعدات الطبية والنفسية اللازمة للأهالي.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231112/الصحة-العالمية-تم-تسجيل-137-هجوما-على-المرافق-الطبية-في-غزة-خلال-36-يوما-من-الصراع-1083090504.html

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