https://sputnikarabic.ae/20231113/وسائل-إعلام-أمريكية-تكشف-عن-عدد-مهول-من-قتلى-قوات-كييف-خلال-العملية-العسكرية-الروسية-1083108646.html

وسائل إعلام أمريكية تكشف عن عدد مهول من قتلى قوات كييف خلال العملية العسكرية الروسية

وسائل إعلام أمريكية تكشف عن عدد مهول من قتلى قوات كييف خلال العملية العسكرية الروسية

صرحت صحيفة بريطانية بأن الولايات المتحدة تقدر إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع الحالي مع روسيا بنحو 190 ألف قتيل وجريح. 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T12:03+0000

2023-11-13T12:03+0000

2023-11-13T12:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن ما لا يقل عن 70 ألف جندي أوكراني لقوا حتفهم خلال الحرب".وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تعتقد أنه أصيب نحو 120 ألفا.ووفقا لصحيفة "الإيكونوميست" أوضحت الممثلة الرسمية للمفوضية الأوروبية، دانا سبيناث، فإن هناك "عدم دقة"، والتقييم الذي تم استخدامه في بيان فون دير لاين استند إلى "بيانات من مصادر خارجية". وفي الوقت نفسه، فإن رقم الخسائر المشار إليه، حسب قولها، يشمل القتلى والجرحى.بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/ حزيران، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وتشير البيانات حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20231113/جنرال-أمريكي-سابق-يحذر-زيلينسكي-من-مغبة-الانقسام-في-البلاد-1083098474.html

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