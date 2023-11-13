https://sputnikarabic.ae/20231113/وسائل-إعلام-أمريكية-تكشف-عن-عدد-مهول-من-قتلى-قوات-كييف-خلال-العملية-العسكرية-الروسية-1083108646.html
وسائل إعلام أمريكية تكشف عن عدد مهول من قتلى قوات كييف خلال العملية العسكرية الروسية
وسائل إعلام أمريكية تكشف عن عدد مهول من قتلى قوات كييف خلال العملية العسكرية الروسية
صرحت صحيفة بريطانية بأن الولايات المتحدة تقدر إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع الحالي مع روسيا بنحو 190 ألف قتيل وجريح. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T12:03+0000
2023-11-13T12:03+0000
2023-11-13T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن ما لا يقل عن 70 ألف جندي أوكراني لقوا حتفهم خلال الحرب".وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تعتقد أنه أصيب نحو 120 ألفا.ووفقا لصحيفة "الإيكونوميست" أوضحت الممثلة الرسمية للمفوضية الأوروبية، دانا سبيناث، فإن هناك "عدم دقة"، والتقييم الذي تم استخدامه في بيان فون دير لاين استند إلى "بيانات من مصادر خارجية". وفي الوقت نفسه، فإن رقم الخسائر المشار إليه، حسب قولها، يشمل القتلى والجرحى.بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/ حزيران، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وتشير البيانات حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231113/جنرال-أمريكي-سابق-يحذر-زيلينسكي-من-مغبة-الانقسام-في-البلاد-1083098474.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
وسائل إعلام أمريكية تكشف عن عدد مهول من قتلى قوات كييف خلال العملية العسكرية الروسية
صرحت صحيفة بريطانية بأن الولايات المتحدة تقدر إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع الحالي مع روسيا بنحو 190 ألف قتيل وجريح.
وقالت الصحيفة: "المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن ما لا يقل عن 70 ألف جندي أوكراني لقوا حتفهم خلال الحرب".
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تعتقد أنه أصيب نحو 120 ألفا.
وبحسب الصحيقة فإنه، قبل عام، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه "وفقا لتقديرات اليوم"، فقدت أوكرانيا 100 ألف عسكري. وفي وقت لاحق، تمت إزالة الفقرة بالكامل من البيان المكتوب والمرئي لرئيس المفوضية الأوروبية.
ووفقا لصحيفة "الإيكونوميست" أوضحت الممثلة الرسمية للمفوضية الأوروبية، دانا سبيناث، فإن هناك "عدم دقة"، والتقييم الذي تم استخدامه في بيان فون دير لاين استند إلى "بيانات من مصادر خارجية". وفي الوقت نفسه، فإن رقم الخسائر المشار إليه، حسب قولها، يشمل القتلى والجرحى.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بحسب مسؤولين ومحللين غربيين، خسرت أوكرانيا أكثر من 150 ألف عسكري بين قتيل وجريح منذ بداية العملية الروسية الخاصة.
بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/ حزيران، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وتشير البيانات حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
من بين 18 ألف وحدة من معدات القوات الأوكرانية التي تم تدميرها، كانت دبابات "ليوبارد" الألمانية ودبابات "أي إم إكس" (AMX) الفرنسية ومركبة مشاة قتالية بريطانية واحدة على الأقل من طراز "تشالنجر 2" ومركبة "برادلي" القتالية الأمريكية. كما تم تدمير 543 دبابة - كان من المفترض أن تكون القوة الضاربة الرئيسية للقوات الأوكرانية، ولكن، كما أشار الرئيس الروسي، فهي الآن "تحترق بشكل رائع".
وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.