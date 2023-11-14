https://sputnikarabic.ae/20231114/الأمم-المتحدة-تعارض-استخدام-الألغام-المضادة-للأفراد-بعد-تصرفات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1083156612.html
الأمم المتحدة تعارض استخدام الألغام المضادة للأفراد بعد تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية
الأمم المتحدة تعارض استخدام الألغام المضادة للأفراد بعد تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية
صرّح الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ردا على طلب للتعليق على البيانات المتعلقة باستخدام كييف للألغام المضادة للأفراد في إيزيوم... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T20:05+0000
2023-11-14T20:05+0000
2023-11-14T20:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول ماهية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لكييف في سياق هذا التقرير: "التقرير يتحدث عن نفسه. ليس لدي ملخص للتقرير. لا أستطيع إلا أن أقول إننا نعارض استخدام الألغام المضادة للأفراد في أي مكان".وفي وقت سابق، أكد عضو معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح، مارك هيزني، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا انتهكت اتفاقية "أوتاوا"، التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، خلال المعارك في مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف، وكذلك استخدمت في دونيتسك.وقال هيزني للصحفيين، خلال عرض تقرير لرصد الألغام الأرضية، لعام 2023: "هناك أسباب مقنعة للاعتقاد بأن أوكرانيا، انتهكت معاهدة "أوتاوا"، لعام 1997، التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، خلال القتال في إيزيوم، عام 2022".وكانت معلومات نشرت على الموقع الإلكتروني لاتفاقية "أوتاوا"، في شباط/ فبراير الماضي، تفيد بأن رئيس المعاهدة سيجري حوارًا مع أوكرانيا، بعد نشر تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول استخدام كييف أسلحة محظورة بموجب الاتفاقية.وفي وقت سابق، وزعت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، حول استخدام كييف لألغام "ليبيستوك" المضادة للأفراد ضد السكان المدنيين في دونباس.كما تم إرسال الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهذا الخصوص، لكن أوكرانيا أكدت في الاجتماع السنوي لاتفاقية "أوتاوا" في جنيف، في حزيران/ يونيو الماضي، أنها لا تستخدم هذا النوع من الأسلحة في الصراع مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231114/الأمم-المتحدة-أوكرانيا-انتهكت-خلال-المعارك-اتفاقية-أوتاوا-لحظر-الألغام-المضادة-للأفراد-1083135417.html
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روسيا, العالم
الأمم المتحدة تعارض استخدام الألغام المضادة للأفراد بعد تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية
صرّح الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ردا على طلب للتعليق على البيانات المتعلقة باستخدام كييف للألغام المضادة للأفراد في إيزيوم ودونيتسك، أن الأمم المتحدة تعارض استخدام هذا النوع من الألغام.
وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول ماهية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لكييف في سياق هذا التقرير: "التقرير يتحدث عن نفسه. ليس لدي ملخص للتقرير. لا أستطيع إلا أن أقول إننا نعارض استخدام الألغام المضادة للأفراد في أي مكان".
وفي وقت سابق، أكد عضو معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح، مارك هيزني، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا انتهكت اتفاقية "أوتاوا"، التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، خلال المعارك في مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف، وكذلك استخدمت في دونيتسك.
وقال هيزني للصحفيين، خلال عرض تقرير لرصد الألغام الأرضية، لعام 2023: "هناك أسباب مقنعة للاعتقاد بأن أوكرانيا، انتهكت معاهدة "أوتاوا"، لعام 1997، التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، خلال القتال في إيزيوم، عام 2022".
وكانت معلومات نشرت على الموقع الإلكتروني لاتفاقية "أوتاوا"، في شباط/ فبراير الماضي، تفيد بأن رئيس المعاهدة سيجري حوارًا مع أوكرانيا، بعد نشر تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول استخدام كييف أسلحة محظورة بموجب الاتفاقية.
وفي وقت سابق، وزعت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، حول استخدام كييف لألغام "ليبيستوك" المضادة للأفراد ضد السكان المدنيين في دونباس.
كما تم إرسال الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهذا الخصوص، لكن أوكرانيا أكدت في الاجتماع السنوي لاتفاقية "أوتاوا" في جنيف، في حزيران/ يونيو الماضي، أنها لا تستخدم هذا النوع من الأسلحة في الصراع مع روسيا.