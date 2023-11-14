https://sputnikarabic.ae/20231114/البيت-الأبيض-مسؤول-أمريكي-يبدأ-جولة-شرق-أوسطية-لبحث-التصعيد-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083153622.html

البيت الأبيض: مسؤول أمريكي يبدأ جولة شرق أوسطية لبحث التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

البيت الأبيض: مسؤول أمريكي يبدأ جولة شرق أوسطية لبحث التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

يتوجه نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في البيت الأبيض، بريت ماكغورك، في جولة موسعة تشمل إسرائيل والضفة الغربية وعواصم عربية، لبحث... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T17:34+0000

2023-11-14T17:34+0000

2023-11-14T17:34+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

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وجاء في بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون: "نائب مساعد الرئيس ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، غادر، الليلة الماضية، لزيارة بلجيكا وإسرائيل والضفة الغربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والأردن".وأضافت: "سيكون (ماكغورك) في بروكسل، اليوم (الثلاثاء)، للتحدث مع الحلفاء في الناتو والشركاء في الاتحاد الأوروبي، حول مقاربة منسقة للوضع الحالي في الشرق الأوسط، مع التركيز على زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، والضغط الاقتصادي على حماس ومنظمات إرهابية أخرى، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن بمختلف جنسياتهم لدى حماس".وفي وقت سابق، أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم الأحد الماضي، بأن "الولايات المتحدة تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو تهجير السكان الفلسطينيين منه، أو تقليص مساحة القطاع".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، وتضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231109/نتنياهو-بعد-إعلان-البيت-الأبيض-القتال-مستمر-ولا-وقف-لإطلاق-النار-دون-إطلاق-سراح-الرهائن--1082991591.html

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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى