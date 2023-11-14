https://sputnikarabic.ae/20231114/السعودية-وإيران-تدينان-هجوم-إسرائيل-على-مقر-اللجنة-القطرية-لإعادة-إعمار-غزة-1083135620.html

السعودية وإيران تدينان هجوم إسرائيل على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

السعودية وإيران تدينان هجوم إسرائيل على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

عبرت المملكة العربية السعودية وإيران عن إدانتهما للقصف الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة ‏إعمار قطاع غزة في فلسطين.‏ 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T10:28+0000

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وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إنها تدين "الاعتداء السافر"، من قبل القوات الإسرائيلية، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين.وأعربت عن "إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقر اللجنة في فلسطين المحتلة"، مؤكدة أن هذا الاعتداء "يعد امتدادا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة".وشددت وزارة الخارجية السعودية عن "تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر".من ناحيته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، إن "مثل هذه الجرائم مؤشر واضح على الطبيعة اللاإنسانية والوحشية للصهاينة، في إشارة إلى قصف النظام الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الذي حدث أمس الاثنين"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وكانت وزارة الخارجية القطرية قالت، في بيان لها، إنها "تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وتعدّه تعديا سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية التي شملت أيضاً المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجىء إيواء النازحين".وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن "قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر".كما شددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية ، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".

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أخبار قطر اليوم, السعودية, إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي