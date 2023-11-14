https://sputnikarabic.ae/20231114/السيسي-وبوتين-يبحثان-مستجدات-الأوضاع-في-غزة-عاجل-1083154644.html

بوتين والسيسي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في غزة

بوتين والسيسي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في غزة

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T18:52+0000

2023-11-14T18:52+0000

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وجاء في بيان للرئاسة المصرية: "تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين".وبحسب البيان، تطرق الحديث إلى الجهود المصرية لخفض التصعيد في غزة، وخطوات إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، وإجلاء المواطنين الأجانب والضحايا الفلسطينيين من هناك.وأضاف البيان: "اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين".كما تناول الاتصال، بحسب البيان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231114/مصر-دعوة-وزير-المالية-الإسرائيلي-إلى-تهجير-سكان-غزة-غير-مسؤولة-وتخالف-القانون-الدولي--1083142190.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا