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https://sputnikarabic.ae/20231114/المحكمة-الاتحادية-العراقية-تنهي-عضوية-رئيس-مجلس-النواب-محمد-الحلبوسي-1083142610.html
المحكمة الاتحادية العراقية تنهي عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
المحكمة الاتحادية العراقية تنهي عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T13:08+0000
2023-11-14T13:27+0000
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كما قررت المحكمة، إنهاء عضوية، ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.وأضافت أن "القرار باتا وملزما لكافة السلطات".وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد ذكرت في بيان مقتضب لـ"السومرية نيوز"، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، رفع جلسة اليوم"، وذلك قبل إنهاء عضويته.وذكر موقع "السومرية نيوز"، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن "النائب باسم خشان، قدم أدلة تثبت تورط، محمد الحلبوسي، بالتعاقد مع شركة أجنبية مديرها رئيس الوزراء الصهيوني السابق، وهذه الشركة من أهم أهدافها تطبيع العلاقات بين إسرائيل مع دول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20221108/السوداني-والحلبوسي-يؤكدان-أهمية-التعاون-الوثيق-بين-السلطتين-التشريعية-والتنفيذية-في-العراق-1069943530.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, الأخبار

المحكمة الاتحادية العراقية تنهي عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

13:08 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 13:27 GMT 14.11.2023)
© AFP 2023 / JIM WATSONرئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
© AFP 2023 / JIM WATSON
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أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.
كما قررت المحكمة، إنهاء عضوية، ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.
وأضافت أن "القرار باتا وملزما لكافة السلطات".
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وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد ذكرت في بيان مقتضب لـ"السومرية نيوز"، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، رفع جلسة اليوم"، وذلك قبل إنهاء عضويته.
وذكر موقع "السومرية نيوز"، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن "النائب باسم خشان، قدم أدلة تثبت تورط، محمد الحلبوسي، بالتعاقد مع شركة أجنبية مديرها رئيس الوزراء الصهيوني السابق، وهذه الشركة من أهم أهدافها تطبيع العلاقات بين إسرائيل مع دول أخرى".
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