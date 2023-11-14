https://sputnikarabic.ae/20231114/الناتو-يعترف-بأن-مساعدة-أوكرانيا-تزداد-صعوبة-بمرور-الوقت-1083129166.html
"الناتو" يعترف بأن مساعدة أوكرانيا تزداد صعوبة بمرور الوقت
"الناتو" يعترف بأن مساعدة أوكرانيا تزداد صعوبة بمرور الوقت
صرّح مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ديفيد فان ويل، أنه كلما طالت مدة العلمليات العسكرية في أوكرانيا، زادت صعوبة تقديم دول الحلف المساعدة إلى كييف، مضيفا... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T07:28+0000
2023-11-14T07:28+0000
2023-11-14T07:28+0000
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وقال فان ويل: "أوكرانيا تقاتل من أجل حرية بلدها، ولكن في الوقت نفسه من أجلنا. إذا بدأ التعب في المساعدة، فسيكون ذلك بمثابة ضربة للأمن الدولي، وكلما طال أمد الحرب، أصبح تقديم المساعدة أكثر صعوبة"، وفقا وصفه.وأضاف فان ويل خلال مقابلة مع صحيفة "أساهي" اليابانية، أن دول الناتو تقدم بشكل عام "مساعدة كافية لأوكرانيا".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20231113/الناتو-يواجه-تحديا-على-حدود-روسيا-لانشغال-مقلاع-داوود-بطوفان-الأقصى-1083096274.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
"الناتو" يعترف بأن مساعدة أوكرانيا تزداد صعوبة بمرور الوقت
صرّح مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ديفيد فان ويل، أنه كلما طالت مدة العلمليات العسكرية في أوكرانيا، زادت صعوبة تقديم دول الحلف المساعدة إلى كييف، مضيفا أنه لا ينبغي وقفها تحت أي ظرف من الظروف.
وقال فان ويل: "أوكرانيا تقاتل من أجل حرية بلدها، ولكن في الوقت نفسه من أجلنا. إذا بدأ التعب في المساعدة، فسيكون ذلك بمثابة ضربة للأمن الدولي، وكلما طال أمد الحرب، أصبح تقديم المساعدة أكثر صعوبة"، وفقا وصفه.
وتابع فان ويل: "لكن الوضع بالنسبة للأوكرانيين المقاتلين أصعب بكثير منه بالنسبة لنا، حيث نساعد فقط بالسلاح والمال. لذلك، من الضروري الاستمرار في تقديم المساعدة".
وأضاف فان ويل خلال مقابلة مع صحيفة "أساهي" اليابانية، أن دول الناتو تقدم بشكل عام "مساعدة كافية لأوكرانيا".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.