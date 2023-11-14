https://sputnikarabic.ae/20231114/زعيم-جماعة-أنصار-الله-يتوعد-باستهداف-السفن-الإسرائيلية-في-البحر-الأحمر-تضامنا-مع-غزة-1083153036.html

زعيم جماعة "أنصار الله" يتوعد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة

زعيم جماعة "أنصار الله" يتوعد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة

توعد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، تضامنًا مع الفصائل الفلسطينية في مواجهة التصعيد الإسرائيلي... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T17:17+0000

2023-11-14T17:17+0000

2023-11-14T17:17+0000

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وقال الحوثي، في كلمة متلفزة أمام حشود بمناسبة "الذكرى السنوية للشهيد" بثها تلفزيون "المسيرة"، الناطق باسم جماعة "أنصار الله": "لن نألوا جهدًا على المستوى العسكري بالوسائل المتاحة، وإخوتنا في القوة الصاروخية نفذوا عددًا من العمليات إلى جنوب فلسطين المحتلة...القوة الصاروخية والطيران المسيّر نفذوا عمليات ضربت أهدافًا للعدو الإسرائيلي كان آخرها عملية، يوم أمس".وأشار إلى أن "إسرائيل تعتمد في حركتها بالبحر الأحمر من باب المندب على التهريب والتمويه ولم تجرؤ أن ترفع الأعلام الإسرائيلية على سفنها".وأوضح، بالقول: "السفن الإسرائيلية تعتمد التهريب وتغلق أجهزة التعارف في البحر الأحمر"، مضيفًا: "مع ذلك لن يفلح وسنبحث عن سفنه ولن نتوانى عن استهدافها".ودعا الحوثي إلى "مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية"، معتبرًا أن ذلك "من أهم المواقف التي يجب أن تتبناها شعوب الأمة"، بحسب قوله.وانتقد زعيم جماعة "أنصار الله" موقف القمة العربية الإسلامية من التطورات في قطاع غزة، بأنه اقتصر على إصدار بيان وافتقد إلى أي إجراء عملي لدعم الفلسطينيين، قائلا إن "القمة العربية الإسلامية مع أنها قمة طارئة لـ57 دولة لم تخرج بموقف أو إجراء عملي وهذا أمر مخزٍ ومحزن".وأشار إلى أن "موقف بعض الدول العربية لم يرقَ إلى موقف دول لا عربية ولا إسلامية مثل كولومبيا وبعض دول أميركا الجنوبية، التي قاطعت إسرائيل".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، وتضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231025/كان-سيؤدي-لكارثة-جماعية-قناة-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-الهجوم-الصاروخي-لـ-أنصار-الله-1082453801.html

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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم