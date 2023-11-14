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بوتين والسيسي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في غزة
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231114/سياسي-فرنسي-الناتو-يريد-إزالة-زيلينسكي-1083154243.html
سياسي فرنسي: "الناتو" يريد إزالة زيلينسكي
سياسي فرنسي: "الناتو" يريد إزالة زيلينسكي
صرّح السياسي الفرنسي، رئيس حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أن حلف شمال الأطلسي غيّر موقفه تجاه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وقد يرغب في إزالته. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T18:38+0000
2023-11-14T18:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فيليبو عبر شبكة التواصل الاجتماعي"إكس": "لقد تغيرت رواية حلف شمال الأطلسي بشأن زيلينسكي تماما. الولايات المتحدة تريد التخلص من تلميذها! خطوة كلاسيكية!".وأضاف: "لقد انتقلت الحرب مؤقتا إلى الشرق الأوسط. ولم تعد هناك حاجة لزيلينسكي".وذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلًا عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف، إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا، وما سيتعين على أوكرانيا التضحية به من أجل السلام.وبحسب شبكة "إن بي سي"، فإن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، وصل إلى طريق مسدود، كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.ووقعت انفجارات، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا في وقت واحد "التيار الشمالي 1 و2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل خط أنابيب "التيار الشمالي 1 و2"، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وبدأ مكتب المدعي العام في روسيا، قضية بشأن عمل إرهابي دولي على خط الأنابيب.
https://sputnikarabic.ae/20231106/سياسي-فرنسي-يرد-على-تصريحات-زيلينسكي-ما-هو-نوع-اللعبة-التي-تفعلها-1082870642.html
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روسيا, العالم

سياسي فرنسي: "الناتو" يريد إزالة زيلينسكي

18:38 GMT 14.11.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرّح السياسي الفرنسي، رئيس حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أن حلف شمال الأطلسي غيّر موقفه تجاه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وقد يرغب في إزالته.
وقال فيليبو عبر شبكة التواصل الاجتماعي"إكس": "لقد تغيرت رواية حلف شمال الأطلسي بشأن زيلينسكي تماما. الولايات المتحدة تريد التخلص من تلميذها! خطوة كلاسيكية!".

ووفقا له، فإن رئيس نظام كييف يتعرض للتهديد بسبب إلغاء الانتخابات الرئاسية، لعام 2024، بالإضافة إلى ذلك، واشنطن تحاول الآن اتهام أوكرانيا بالتورط في تقويض مشروع "نورد ستريم".

وأضاف: "لقد انتقلت الحرب مؤقتا إلى الشرق الأوسط. ولم تعد هناك حاجة لزيلينسكي".

وفي وقت سابق، أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الدول الغربية تبحث بنشاط عن خيارات لرفض مساعدة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لأنها تدرك أنه خاسر في الصراع مع روسيا.

وذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلًا عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف، إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا، وما سيتعين على أوكرانيا التضحية به من أجل السلام.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسي فرنسي يرد على تصريحات زيلينسكي: ما هو نوع اللعبة التي تفعلها
6 نوفمبر, 14:32 GMT
وبحسب شبكة "إن بي سي"، فإن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، وصل إلى طريق مسدود، كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.

وفي وقت سابق، صدر تقرير في "واشنطن بوست"، يفيد بأن عملية تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي 1 و2" تم تنسيقها من قبل العقيد الأوكراني، رومان تشيرفينسكي، مضيفا أن الضابط أطاع أوامر كبار المسؤولين الأوكرانيين، الذين أطاعوا بدورهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني.

ووقعت انفجارات، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا في وقت واحد "التيار الشمالي 1 و2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل خط أنابيب "التيار الشمالي 1 و2"، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وبدأ مكتب المدعي العام في روسيا، قضية بشأن عمل إرهابي دولي على خط الأنابيب.
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