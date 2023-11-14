https://sputnikarabic.ae/20231114/سياسي-فرنسي-الناتو-يريد-إزالة-زيلينسكي-1083154243.html

سياسي فرنسي: "الناتو" يريد إزالة زيلينسكي

سياسي فرنسي: "الناتو" يريد إزالة زيلينسكي

صرّح السياسي الفرنسي، رئيس حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أن حلف شمال الأطلسي غيّر موقفه تجاه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وقد يرغب في إزالته. 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T18:38+0000

2023-11-14T18:38+0000

2023-11-14T18:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال فيليبو عبر شبكة التواصل الاجتماعي"إكس": "لقد تغيرت رواية حلف شمال الأطلسي بشأن زيلينسكي تماما. الولايات المتحدة تريد التخلص من تلميذها! خطوة كلاسيكية!".وأضاف: "لقد انتقلت الحرب مؤقتا إلى الشرق الأوسط. ولم تعد هناك حاجة لزيلينسكي".وذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلًا عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف، إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا، وما سيتعين على أوكرانيا التضحية به من أجل السلام.وبحسب شبكة "إن بي سي"، فإن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، وصل إلى طريق مسدود، كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.ووقعت انفجارات، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا في وقت واحد "التيار الشمالي 1 و2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل خط أنابيب "التيار الشمالي 1 و2"، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وبدأ مكتب المدعي العام في روسيا، قضية بشأن عمل إرهابي دولي على خط الأنابيب.

https://sputnikarabic.ae/20231106/سياسي-فرنسي-يرد-على-تصريحات-زيلينسكي-ما-هو-نوع-اللعبة-التي-تفعلها-1082870642.html

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