https://sputnikarabic.ae/20231114/شركة-روس-أوبورون-إكسبورت-الروسية-تكشف-عن-طلبات-قياسية-على-طائرات-إيل-76إم-دي-90-إيه-في-معرض-دبي-1083141975.html
شركة "روس أوبورون إكسبورت" تكشف عن طلبات قياسية على طائرات "إيل-76إم دي-90 إيه" في معرض دبي للطيران
شركة "روس أوبورون إكسبورت" تكشف عن طلبات قياسية على طائرات "إيل-76إم دي-90 إيه" في معرض دبي للطيران
أفاد ألكسندر ميخيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طلب الدول الأجنبية على طائرات النقل العسكرية الثقيلة الروسية من... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T12:58+0000
2023-11-14T12:58+0000
2023-11-14T13:00+0000
روسيا
العالم
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وقال ميخيف، للصحفيين خلال معرض دبي للطيران: "هناك الكثير من الاهتمام، بالطبع، لا أرغب في تسمية الدول بما في ذلك من هذه المنطقة (الشرق الأوسط). الدول التي ترغب في الحصول على مثل هذا الأسطول من طائرات النقل العسكرية، هي بلدان رابطة الدول المستقلة، ودول جنوب شرق آسيا".وأضاف: "شركة "روس أوبورون إكسبورت" حلّت جميع المشكلات المتعلقة بالحسابات والخدمات اللوجستية لإمدادات الأسلحة من دون استخدام "سويفت" أو الدولار أو اليورو".وقالت الخدمة: "سنقدم، هذا العام، في هذا الحدث عددًا من المنتجات الجديدة، ومن بينها طائرة النقل الثقيلة "إيل-76إم دي-90 إيه"، والتي ستجذب بالتأكيد انتباه الزوار".طائرة "إيل-76 إم دي-90 إيه"، هي تحديث عميق للطائرة "إيل-76 إم دي". تم تحديث الطائرة بنسبة تزيد عن 70% من حيث الأنظمة والتجميعات، فهي تمتلك محركات "بي إس-90 أي-76" جديدة، وجهاز هبوط حديث، وجناح معزز وخفيف الوزن، وقمرة قيادة زجاجية مع شاشات متعددة الوظائف.أورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي مواصفات الطائرة، التي تحمل اسم "إيل- 76 إم دي -90 إيه"، مشيرا إلى أنها طائرة متعددة المهام يمكنها نقل القوات والعتاد العسكري وتأمين خطوط إمداد القوات في المناطق البعيدة، إضافة إلى إمكانية استخدامها في إجلاء المصابين وقت الحروب والمشاركة في مكافحة الحرائق.تتراوح سرعة الطائرة بين 750 إلى 800 كم في الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 12.2 كم.
https://sputnikarabic.ae/20231110/-روسيا-تكشف-عن-طائرة-النقل-العملاقة-إيل---76-إم-دي-1083006748.html
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روسيا, العالم
شركة "روس أوبورون إكسبورت" تكشف عن طلبات قياسية على طائرات "إيل-76إم دي-90 إيه" في معرض دبي للطيران
12:58 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 13:00 GMT 14.11.2023)
أفاد ألكسندر ميخيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طلب الدول الأجنبية على طائرات النقل العسكرية الثقيلة الروسية من طراز "إيل-76 إم دي-90 إيه" يصل إلى 50 طائرة، والمفاوضات مستمرة.
وقال ميخيف، للصحفيين خلال معرض دبي للطيران: "هناك الكثير من الاهتمام، بالطبع، لا أرغب في تسمية الدول بما في ذلك من هذه المنطقة (الشرق الأوسط). الدول التي ترغب في الحصول على مثل هذا الأسطول من طائرات النقل العسكرية، هي بلدان رابطة الدول المستقلة، ودول جنوب شرق آسيا".
وتابع: "حتى الآن الشركة تتفاوض بشأن مجموعة من 40 إلى 50 طائرة من طراز "إيل-76 إم دي-90 إيه"، ذات محركات وأجنحة ومعدات جديدة".
وأضاف: "شركة "روس أوبورون إكسبورت" حلّت جميع المشكلات المتعلقة بالحسابات والخدمات اللوجستية لإمدادات الأسلحة من دون استخدام "سويفت" أو الدولار أو اليورو".
وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للشركة الحكومية "روستيخ"، بأن الشركة ستعرض نحو 200 عينة من المنتجات العسكرية ومزدوجة الاستخدام والمدنية في المعرض الدولي "دبي للطيران 2023".
وقالت الخدمة: "سنقدم، هذا العام، في هذا الحدث عددًا من المنتجات الجديدة، ومن بينها طائرة النقل الثقيلة "إيل-76إم دي-90 إيه"، والتي ستجذب بالتأكيد انتباه الزوار".
وقال النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف: "يتم عرض طائرة من هذه الفئة لأول مرة في الخارج، منذ ما يقرب من 30 عامًا".
طائرة "إيل-76 إم دي-90 إيه"، هي تحديث عميق للطائرة "إيل-76 إم دي". تم تحديث الطائرة بنسبة تزيد عن 70% من حيث الأنظمة والتجميعات، فهي تمتلك محركات "بي إس-90 أي-76" جديدة، وجهاز هبوط حديث، وجناح معزز وخفيف الوزن، وقمرة قيادة زجاجية مع شاشات متعددة الوظائف.
أورد موقع "روس أوبورون إكسبورت
" الروسي مواصفات الطائرة، التي تحمل اسم "إيل- 76 إم دي -90 إيه"، مشيرا إلى أنها طائرة متعددة المهام يمكنها نقل القوات والعتاد العسكري وتأمين خطوط إمداد القوات في المناطق البعيدة، إضافة إلى إمكانية استخدامها في إجلاء المصابين وقت الحروب والمشاركة في مكافحة الحرائق.
وأقصى وزن للطائرة عند الإقلاع يصل إلى 210 أطنان، بينما يصل وزنها عند الهبوط إلى 170 طنا، ويمكنها أن تحمل معدات وأفراد بوزن إجمالي يصل إلى 60 طنا، ويوجد داخل الطائرة مساحة تخزين أبعادها (24.5*3.45*3.4 متر)، ويصل حجم العتاد الذي يمكن أن تحمله إلى 321 مترا مكعبا.
تتراوح سرعة الطائرة بين 750 إلى 800 كم في الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 12.2 كم.