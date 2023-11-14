https://sputnikarabic.ae/20231114/شركة-روس-أوبورون-إكسبورت-الروسية-تكشف-عن-طلبات-قياسية-على-طائرات-إيل-76إم-دي-90-إيه-في-معرض-دبي-1083141975.html

شركة "روس أوبورون إكسبورت" تكشف عن طلبات قياسية على طائرات "إيل-76إم دي-90 إيه" في معرض دبي للطيران

شركة "روس أوبورون إكسبورت" تكشف عن طلبات قياسية على طائرات "إيل-76إم دي-90 إيه" في معرض دبي للطيران

أفاد ألكسندر ميخيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طلب الدول الأجنبية على طائرات النقل العسكرية الثقيلة الروسية من... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T12:58+0000

2023-11-14T12:58+0000

2023-11-14T13:00+0000

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العالم

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وقال ميخيف، للصحفيين خلال معرض دبي للطيران: "هناك الكثير من الاهتمام، بالطبع، لا أرغب في تسمية الدول بما في ذلك من هذه المنطقة (الشرق الأوسط). الدول التي ترغب في الحصول على مثل هذا الأسطول من طائرات النقل العسكرية، هي بلدان رابطة الدول المستقلة، ودول جنوب شرق آسيا".وأضاف: "شركة "روس أوبورون إكسبورت" حلّت جميع المشكلات المتعلقة بالحسابات والخدمات اللوجستية لإمدادات الأسلحة من دون استخدام "سويفت" أو الدولار أو اليورو".وقالت الخدمة: "سنقدم، هذا العام، في هذا الحدث عددًا من المنتجات الجديدة، ومن بينها طائرة النقل الثقيلة "إيل-76إم دي-90 إيه"، والتي ستجذب بالتأكيد انتباه الزوار".طائرة "إيل-76 إم دي-90 إيه"، هي تحديث عميق للطائرة "إيل-76 إم دي". تم تحديث الطائرة بنسبة تزيد عن 70% من حيث الأنظمة والتجميعات، فهي تمتلك محركات "بي إس-90 أي-76" جديدة، وجهاز هبوط حديث، وجناح معزز وخفيف الوزن، وقمرة قيادة زجاجية مع شاشات متعددة الوظائف.أورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي مواصفات الطائرة، التي تحمل اسم "إيل- 76 إم دي -90 إيه"، مشيرا إلى أنها طائرة متعددة المهام يمكنها نقل القوات والعتاد العسكري وتأمين خطوط إمداد القوات في المناطق البعيدة، إضافة إلى إمكانية استخدامها في إجلاء المصابين وقت الحروب والمشاركة في مكافحة الحرائق.تتراوح سرعة الطائرة بين 750 إلى 800 كم في الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 12.2 كم.

https://sputnikarabic.ae/20231110/-روسيا-تكشف-عن-طائرة-النقل-العملاقة-إيل---76-إم-دي-1083006748.html

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