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https://sputnikarabic.ae/20231114/صحيفة-تكشف-عن-تمرد-دبلوماسي-فرنسي-كبير-ضد-ماكرون-1083130092.html
صحيفة تكشف عن تمرد دبلوماسي فرنسي كبير ضد ماكرون
صحيفة تكشف عن تمرد دبلوماسي فرنسي كبير ضد ماكرون
كشفت صحيفة فرنسية عن توجيه عدد من السفراء الفرنسيين في منطقة الشرق الأوسط رسالة تحمل انتقادا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب انحيازه المطلق لإسرائيل في... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T08:14+0000
2023-11-14T08:14+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن مذكرة السفراء الفرنسيين المنتقدين لسياسة ماكرون تجاه حرب غزة تعد بمثابة تمرد دبلوماسي، حيث اعتبر السفراء انحياز ماكرون لإسرائيل يشكل قطيعة مع موقف باريس التاريخي المتوازن تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتة إلى أن مذكرة السفراء الفرنسيين تعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الدبلوماسي الحديث مع العالم العربي.وأشارت الصحيفة أن نحو 10 سفراء فرنسيين في الشرق الأوسط وبعض بلدان المغرب الكبير وقّعوا بشكل جماعي مذكرة يعربون فيها عن أسفهم لسقوط ماكرون في معسكر إسرائيل.وفي هذا الصدد، أوضح دبلوماسي في باريس، اطلع على المذكرة، أنه جرى توجيهها إلى وزارة الخارجية لترفعها بدورها إلى قصر الإليزيه، واصفا الوثيقة بمثابة "تمرد دبلوماسي".وأكّد السفراء في الوثيقة أن موقف فرنسا المساند لإسرائيل منذ البداية، لا يحظى بالقبول في الشرق الأوسط ويعد بمثابة قطيعة مع موقف المتسم تاريخيا بالتوازن بين الإسرائيليين والفلسطينيين.وفي وقت سابق، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل تحالف إقليمي ودولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية على غرار التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد من الدول) من أجل محاربة حركة "حماس" الفلسطينية.وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "فرنسا جاهزة لتشكيل تحالف إقليمي ودولي لمحاربة المجموعات الإرهابية".وأضاف ماكرون، موضحًا أن هذا التحالف الجديد "يمكّن التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" من محاربة حماس أيضا"، على حد مزاعمه.
https://sputnikarabic.ae/20231114/أعضاء-في-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يطالبون-إسرائيل-بوقف-القصف-العشوائي-لغزة-1083128893.html
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العالم, طوفان الأقصى
العالم, طوفان الأقصى

صحيفة تكشف عن تمرد دبلوماسي فرنسي كبير ضد ماكرون

08:14 GMT 14.11.2023
© AFP 2023 / TERESA SUAREZالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مؤتمر السفراء في قصر الإليزيه بباريس، 28 أغسطس/ آب 2023
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مؤتمر السفراء في قصر الإليزيه بباريس، 28 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© AFP 2023 / TERESA SUAREZ
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كشفت صحيفة فرنسية عن توجيه عدد من السفراء الفرنسيين في منطقة الشرق الأوسط رسالة تحمل انتقادا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب انحيازه المطلق لإسرائيل في الصراع القائم حاليا.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن مذكرة السفراء الفرنسيين المنتقدين لسياسة ماكرون تجاه حرب غزة تعد بمثابة تمرد دبلوماسي، حيث اعتبر السفراء انحياز ماكرون لإسرائيل يشكل قطيعة مع موقف باريس التاريخي المتوازن تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتة إلى أن مذكرة السفراء الفرنسيين تعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الدبلوماسي الحديث مع العالم العربي.
وأشارت الصحيفة أن نحو 10 سفراء فرنسيين في الشرق الأوسط وبعض بلدان المغرب الكبير وقّعوا بشكل جماعي مذكرة يعربون فيها عن أسفهم لسقوط ماكرون في معسكر إسرائيل.
وفي هذا الصدد، أوضح دبلوماسي في باريس، اطلع على المذكرة، أنه جرى توجيهها إلى وزارة الخارجية لترفعها بدورها إلى قصر الإليزيه، واصفا الوثيقة بمثابة "تمرد دبلوماسي".
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون إسرائيل بوقف القصف العشوائي على غزة
07:01 GMT
وأكّد السفراء في الوثيقة أن موقف فرنسا المساند لإسرائيل منذ البداية، لا يحظى بالقبول في الشرق الأوسط ويعد بمثابة قطيعة مع موقف المتسم تاريخيا بالتوازن بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وفي وقت سابق، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل تحالف إقليمي ودولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية على غرار التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد من الدول) من أجل محاربة حركة "حماس" الفلسطينية.
وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "فرنسا جاهزة لتشكيل تحالف إقليمي ودولي لمحاربة المجموعات الإرهابية".
وأضاف ماكرون، موضحًا أن هذا التحالف الجديد "يمكّن التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" من محاربة حماس أيضا"، على حد مزاعمه.
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