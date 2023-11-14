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مرشح للرئاسة الأمريكية ينتقد سياسة بلاده بشأن غزة
مرشح للرئاسة الأمريكية ينتقد سياسة بلاده بشأن غزة
وجه الفيلسوف والمرشح الأمريكي المستقل للرئاسة الأمريكية المقبلة، كورنيل ويست، السياسة الأمريكية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي في غزة. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
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ودعا المرشح الأمريكي ويست أثناء كلمة ألقاها في تحرك مظاهرة مؤيدة لفلسطين أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى وقف إطلاق النار على غزة. كما انتقد كورنيل رفض الولايات المتحدة دعم وقف إنساني لإطلاق النار، وأدان الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة، وشدَّد على الحاجة الملحّة للتصدي للإبادة الجماعية التي تحصل هناك.
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مرشح للرئاسة الأمريكية ينتقد سياسة بلاده بشأن غزة

10:35 GMT 14.11.2023
© AFP 2023مظاهرات حاشدة في واشنطن تطالب بوقف الحرب على غزة
مظاهرات حاشدة في واشنطن تطالب بوقف الحرب على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© AFP 2023
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وجه الفيلسوف والمرشح الأمريكي المستقل للرئاسة الأمريكية المقبلة، كورنيل ويست، السياسة الأمريكية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي في غزة.
ودعا المرشح الأمريكي ويست أثناء كلمة ألقاها في تحرك مظاهرة مؤيدة لفلسطين أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى وقف إطلاق النار على غزة.
كما انتقد كورنيل رفض الولايات المتحدة دعم وقف إنساني لإطلاق النار، وأدان الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة، وشدَّد على الحاجة الملحّة للتصدي للإبادة الجماعية التي تحصل هناك.
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