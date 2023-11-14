https://sputnikarabic.ae/20231114/مرشح-للرئاسة-الأمريكية-ينتقد-سياسة-بلاده-بشأن-غزة-1083135801.html
مرشح للرئاسة الأمريكية ينتقد سياسة بلاده بشأن غزة
مرشح للرئاسة الأمريكية ينتقد سياسة بلاده بشأن غزة
وجه الفيلسوف والمرشح الأمريكي المستقل للرئاسة الأمريكية المقبلة، كورنيل ويست، السياسة الأمريكية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي في غزة. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T10:35+0000
2023-11-14T10:35+0000
2023-11-14T10:35+0000
العالم
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ودعا المرشح الأمريكي ويست أثناء كلمة ألقاها في تحرك مظاهرة مؤيدة لفلسطين أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى وقف إطلاق النار على غزة. كما انتقد كورنيل رفض الولايات المتحدة دعم وقف إنساني لإطلاق النار، وأدان الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة، وشدَّد على الحاجة الملحّة للتصدي للإبادة الجماعية التي تحصل هناك.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مرشح للرئاسة الأمريكية ينتقد سياسة بلاده بشأن غزة
وجه الفيلسوف والمرشح الأمريكي المستقل للرئاسة الأمريكية المقبلة، كورنيل ويست، السياسة الأمريكية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي في غزة.
ودعا المرشح الأمريكي ويست أثناء كلمة ألقاها في تحرك مظاهرة مؤيدة لفلسطين أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى وقف إطلاق النار على غزة.
كما انتقد كورنيل رفض الولايات المتحدة دعم وقف إنساني لإطلاق النار، وأدان الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة، وشدَّد على الحاجة الملحّة للتصدي للإبادة الجماعية التي تحصل هناك.