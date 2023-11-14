https://sputnikarabic.ae/20231114/وزير-الدفاع-الألماني-يكشف-عجز-الناتو-عن-تنفيذ-وعد-قطعه-لقوات-كييف--1083134273.html

وزير الدفاع الألماني يكشف عجز "الناتو" عن تنفيذ وعد قطعه لقوات كييف

وزير الدفاع الألماني يكشف عجز "الناتو" عن تنفيذ وعد قطعه لقوات كييف

صرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده بتزويد كييف بمليون قذيفة في الوقت المحدد. 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T09:27+0000

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وقال بيستوريوس قبل انعقاد مجلس الدفاع الأوروبي في بروكسل: "لا يمكن تحقيق المليون، يجب أن ننطلق من هذا الواقع".وقال: "لسوء الحظ، تبين أنهم كانوا على حق"، مبيّنا أن كافة الجهات المسؤولة تحاول حاليا تسريع عمليات الإنتاج.وفي السياق نفسه، أجاب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ردا على سؤال من الصحفيين حول احتمالات تسليم مليون وحدة من الذخيرة المتفق عليها سابقا إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام، أنه شخصيا ليس لديه أي ذخيرة في بروكسل.وفي وقت سابق، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى إن دول الاتحاد الأوروبي زودت أوكرانيا حتى الآن بـ300 ألف وحدة ذخيرة من أصل مليون ذخيرة مخطط لها. وذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الدول الأعضاء أنه من غير المرجح أن يفي بوعده بتقديم مليون قذيفة بحلول مارس/ آذار 2024.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20231114/الناتو-يعترف-بأن-مساعدة-أوكرانيا-تزداد-صعوبة-بمرور-الوقت-1083129166.html

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