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إعلام مصري: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة
إعلام مصري: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة
قالت وسائل إعلام مصرية إن أول شاحنة وقود دخلت من مصر اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T09:16+0000
2023-11-15T09:16+0000
طوفان الأقصى
العالم العربي
أخبار قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، "دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة".وخرجت الكثير من مستشفيات القطاع الصحي في قطاع غزة من الخدمة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات إلى جانب القصف المستمر. وأدى ذلك إلى تدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في القطاع، إذ ترفض إسرائيل دخول أي وقود إلى غزة، بالإضافة إلى التضييق على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231107/العراق-يتبرع-بـ-10-ملايين-لتر-من-الوقود-لمستشفيات-غزة-1082914840.html
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طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إعلام مصري: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

09:16 GMT 15.11.2023
© AFP 2023 / Eyad Babaرجل يفرغ مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023
رجل يفرغ مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023 / Eyad Baba
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قالت وسائل إعلام مصرية إن أول شاحنة وقود دخلت من مصر اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
وأكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، "دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة".

وخرجت الكثير من مستشفيات القطاع الصحي في قطاع غزة من الخدمة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات إلى جانب القصف المستمر.

وأدى ذلك إلى تدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في القطاع، إذ ترفض إسرائيل دخول أي وقود إلى غزة، بالإضافة إلى التضييق على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي.
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
العراق يتبرع بـ 10 ملايين لتر من الوقود لمستشفيات غزة
7 نوفمبر, 16:12 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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