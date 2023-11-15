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https://sputnikarabic.ae/20231115/الأونروا-استهداف-مدرستين-للأمم-المتحدة-في-قطاع-غزة-ووقوع-ضحايا-1083183413.html
"الأونروا": استهداف مدرستين للأمم المتحدة في قطاع غزة ووقوع ضحايا
"الأونروا": استهداف مدرستين للأمم المتحدة في قطاع غزة ووقوع ضحايا
أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بأن مدرستين تابعتين للوكالة تعرضتا للقصف في قطاع غزة. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T20:35+0000
2023-11-15T20:35+0000
أخبار فلسطين اليوم
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طوفان الأقصى
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وجاء في بيان "الأونروا": "تعرضت مدرستان تابعتان للأونروا... لقصف مباشر، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني وإصابة نازحين داخليين يقيمون في إحدى المدارس".وهذه ليست المرة الأولى، التي تتعرض فيها مؤسسة تعليمية للهجوم في غزة، إذ قُتل، الأسبوع الماضي، 25 شخصا إثر قصف إسرائيلي على مدرسة البراق.وبالإضافة إلى ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مدرسة الفاخورة، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وأصيب 54 آخرون.وفي 3 نوفمبر الجاري، تعرضت مدرسة أسامة بن زايد، التي تأوي نازحين فلسطينيين، للهجوم، وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، سقط عشرات القتلى والجرحى.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231115/إعلام-إسرائيل-تضع-شرطا-لإنهاء-العملية-في-قطاع-غزة-1083169446.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى

"الأونروا": استهداف مدرستين للأمم المتحدة في قطاع غزة ووقوع ضحايا

20:35 GMT 15.11.2023
© AFP 2023القصف الإسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بأن مدرستين تابعتين للوكالة تعرضتا للقصف في قطاع غزة.
وجاء في بيان "الأونروا": "تعرضت مدرستان تابعتان للأونروا... لقصف مباشر، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني وإصابة نازحين داخليين يقيمون في إحدى المدارس".
وهذه ليست المرة الأولى، التي تتعرض فيها مؤسسة تعليمية للهجوم في غزة، إذ قُتل، الأسبوع الماضي، 25 شخصا إثر قصف إسرائيلي على مدرسة البراق.
وبالإضافة إلى ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مدرسة الفاخورة، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وأصيب 54 آخرون.
وفي 3 نوفمبر الجاري، تعرضت مدرسة أسامة بن زايد، التي تأوي نازحين فلسطينيين، للهجوم، وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، سقط عشرات القتلى والجرحى.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
إعلام: إسرائيل تضع شرطا لإنهاء العملية في قطاع غزة
11:54 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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