https://sputnikarabic.ae/20231115/إعلام-إسرائيل-تضع-شرطا-لإنهاء-العملية-في-قطاع-غزة-1083169446.html
إعلام: إسرائيل تضع شرطا لإنهاء العملية في قطاع غزة
إعلام: إسرائيل تضع شرطا لإنهاء العملية في قطاع غزة
ذكرت صحيفة إسرائيلية نقلاً عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لن توقف عملياتها في قطاع غزة حتى تتحقق أهدافها بالكامل. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T11:54+0000
2023-11-15T11:54+0000
2023-11-15T11:54+0000
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن غالانت قوله خلال اجتماع مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك: "إن دولة إسرائيل لن توقف عملياتها في غزة حتى يكمل الجنود مهمتهم في تدمير "حماس" وإعادة الأسرى إلى منازلهم".وأشارت الصحيفة، إلى أن غالانت أبلغ ماكغورك بتقدم العمليات الإسرائيلية في غزة، كما ناقشا وضع الأسرى.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231115/إسرائيل-تعلن-عن-تعليق-مؤقت-للنشاطات-العسكرية-بمناطق-محددة-في-غزة-1083164037.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
إعلام: إسرائيل تضع شرطا لإنهاء العملية في قطاع غزة
ذكرت صحيفة إسرائيلية نقلاً عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لن توقف عملياتها في قطاع غزة حتى تتحقق أهدافها بالكامل.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن غالانت قوله خلال اجتماع مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك: "إن دولة إسرائيل لن توقف عملياتها في غزة حتى يكمل الجنود مهمتهم في تدمير "حماس" وإعادة الأسرى إلى منازلهم".
وأشارت الصحيفة، إلى أن غالانت أبلغ ماكغورك بتقدم العمليات الإسرائيلية في غزة، كما ناقشا وضع الأسرى.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.