عربي
https://sputnikarabic.ae/20231115/البنتاغون-ستواجه-القواعد-الأمريكية-خطر-وقوع-هجمات-أكبر-من-ما-كانت-عليه-خلال-الحرب-الباردة-1083181582.html
البنتاغون: ستواجه القواعد الأمريكية خطر وقوع هجمات أكبر من ما كانت عليه خلال الحرب الباردة
البنتاغون: ستواجه القواعد الأمريكية خطر وقوع هجمات أكبر من ما كانت عليه خلال الحرب الباردة
صرّح مساعد نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، توماس لوهيد، أن قواعد القوات الجوية الأمريكية في جميع أنحاء العالم ستواجه خطر التعرض للهجوم في المستقبل... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T18:17+0000
2023-11-15T18:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102933/98/1029339883_0:153:2200:1391_1920x0_80_0_0_f57bdb738133400b9e1976cd112d378e.jpg
وقال لوهيد: "حجم وقدرات الهجمات التي ستشهدها قواتنا على المدى القريب والمتوسط ​​ستكون أسوأ بشكل لا يمكن تصوره من تلك، التي شهدناها خلال الحرب الباردة".وأشار إلى أن الجيش الأمريكي تعلم كيفية منع مثل هذه الهجمات، بحسب قوله.وفي وقت سابق، أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أن أفراد الجيش الأمريكي والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، تعرضا لـ 55 هجوما، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأصيب 59 عسكريا.وطالت الاستهدافات مجموعة واسعة من القواعد الأمريكية اللا شرعية في سوريا، بدءا من قاعدة "التنف" على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، في أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص، مرورا بقواعد حقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، وصولا إلى قواعد "الشدادي" و"خراب الجير" و"المالكية" في ريف الحسكة، وخلفت الاستهدافات خسائر بشرية ومادية كبيرة، واكتفى الجيش الأمريكي بالإعلان عن جزء منها.
https://sputnikarabic.ae/20231115/البنتاغون-طائرة-مسيرة-هاجمت-مدمرة-أمريكية-في-البحر-الأحمر-1083180918.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102933/98/1029339883_0:0:2200:1651_1920x0_80_0_0_1f81cff865146676b51a7e9995ca8723.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البنتاغون: ستواجه القواعد الأمريكية خطر وقوع هجمات أكبر من ما كانت عليه خلال الحرب الباردة

18:17 GMT 15.11.2023
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunawayمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunaway
تابعنا عبر
صرّح مساعد نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، توماس لوهيد، أن قواعد القوات الجوية الأمريكية في جميع أنحاء العالم ستواجه خطر التعرض للهجوم في المستقبل أكبر بكثير من ما كانت عليه خلال الحرب الباردة.
وقال لوهيد: "حجم وقدرات الهجمات التي ستشهدها قواتنا على المدى القريب والمتوسط ​​ستكون أسوأ بشكل لا يمكن تصوره من تلك، التي شهدناها خلال الحرب الباردة".
وأشار إلى أن الجيش الأمريكي تعلم كيفية منع مثل هذه الهجمات، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أن أفراد الجيش الأمريكي والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، تعرضا لـ 55 هجوما، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأصيب 59 عسكريا.
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
البنتاغون: طائرة مسيرة هاجمت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر
17:31 GMT
وطالت الاستهدافات مجموعة واسعة من القواعد الأمريكية اللا شرعية في سوريا، بدءا من قاعدة "التنف" على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، في أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص، مرورا بقواعد حقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، وصولا إلى قواعد "الشدادي" و"خراب الجير" و"المالكية" في ريف الحسكة، وخلفت الاستهدافات خسائر بشرية ومادية كبيرة، واكتفى الجيش الأمريكي بالإعلان عن جزء منها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Раненые в больнице аль-Шифа после удара по больнице Аль-Ахли в Газе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء.. فيديو وصور13:21 GMTВоеннослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала