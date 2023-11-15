https://sputnikarabic.ae/20231115/البنتاغون-طائرة-مسيرة-هاجمت-مدمرة-أمريكية-في-البحر-الأحمر-1083180918.html
البنتاغون: طائرة مسيرة هاجمت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر
البنتاغون: طائرة مسيرة هاجمت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر
صرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، بأن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، تصدت لهجوم من طائرة دون طيار، في وقت سابق من اليوم. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "نحن على علم بالحادث الذي تعرضت له المدمرة "يو إس إس توماس هودنر"، حيث تصدت السفينة بنجاح لهجوم طائرة دون طيار أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر"، ولم يقدم البنتاغون تفاصيل عما حدث.وبحسب تقارير إعلامية، فقد تم إطلاق الطائرة دون طيار من الأراضي اليمنية.ويوم أمس الثلاثاء، قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان: "القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، أو أي مكان تطاله أيدينا، ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان".وأكد سريع، استمرار هجمات "أنصار الله" ضد إسرائيل، حتى إيقاف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وقال: "عملياتنا ضد العدو الإسرائيلي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي، على إخواننا في غزة الباسلة".وكان زعيم جماعة "أنصار الله"ن قد أعلن، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" دعما للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، في حال تدخلت أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20231109/أنصار-الله-أطلقنا-دفعة-صواريخ-بالستية-على-أهداف-بإيلات-وحققت-إصابات-مباشرة-1082997462.html
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أخبار اليمن الأن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليمن الأن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: طائرة مسيرة هاجمت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر
17:31 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 17:35 GMT 15.11.2023)
صرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، بأن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، تصدت لهجوم من طائرة دون طيار، في وقت سابق من اليوم.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "نحن على علم بالحادث الذي تعرضت له المدمرة "يو إس إس توماس هودنر"، حيث تصدت السفينة بنجاح لهجوم طائرة دون طيار أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر"، ولم يقدم البنتاغون تفاصيل عما حدث.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد تم إطلاق الطائرة دون طيار من الأراضي اليمنية.
ويوم أمس الثلاثاء، قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان: "القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، أو أي مكان تطاله أيدينا، ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان".
وأكد سريع، استمرار هجمات "أنصار الله" ضد إسرائيل، حتى إيقاف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وقال: "عملياتنا ضد العدو الإسرائيلي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي، على إخواننا في غزة الباسلة".
وكان زعيم جماعة "أنصار الله
"ن قد أعلن، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" دعما للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، في حال تدخلت أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.