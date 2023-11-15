عربي
https://sputnikarabic.ae/20231115/البنتاغون-طائرة-مسيرة-هاجمت-مدمرة-أمريكية-في-البحر-الأحمر-1083180918.html
البنتاغون: طائرة مسيرة هاجمت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر
البنتاغون: طائرة مسيرة هاجمت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر
صرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، بأن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، تصدت لهجوم من طائرة دون طيار، في وقت سابق من اليوم. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T17:31+0000
2023-11-15T17:35+0000
أخبار اليمن الأن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102043/68/1020436809_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_7910078b3776242fbabb71e31a5361d2.jpg
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "نحن على علم بالحادث الذي تعرضت له المدمرة "يو إس إس توماس هودنر"، حيث تصدت السفينة بنجاح لهجوم طائرة دون طيار أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر"، ولم يقدم البنتاغون تفاصيل عما حدث.وبحسب تقارير إعلامية، فقد تم إطلاق الطائرة دون طيار من الأراضي اليمنية.ويوم أمس الثلاثاء، قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان: "القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، أو أي مكان تطاله أيدينا، ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان".وأكد سريع، استمرار هجمات "أنصار الله" ضد إسرائيل، حتى إيقاف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وقال: "عملياتنا ضد العدو الإسرائيلي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي، على إخواننا في غزة الباسلة".وكان زعيم جماعة "أنصار الله"ن قد أعلن، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" دعما للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، في حال تدخلت أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20231109/أنصار-الله-أطلقنا-دفعة-صواريخ-بالستية-على-أهداف-بإيلات-وحققت-إصابات-مباشرة-1082997462.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102043/68/1020436809_49:0:2000:1463_1920x0_80_0_0_3073766a17306a48c4ac30db6a4ee33e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليمن الأن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون: طائرة مسيرة هاجمت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

17:31 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 17:35 GMT 15.11.2023)
© Flicker/ Official U.S. Navy Pageمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Flicker/ Official U.S. Navy Page
تابعنا عبر
صرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، بأن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، تصدت لهجوم من طائرة دون طيار، في وقت سابق من اليوم.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "نحن على علم بالحادث الذي تعرضت له المدمرة "يو إس إس توماس هودنر"، حيث تصدت السفينة بنجاح لهجوم طائرة دون طيار أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر"، ولم يقدم البنتاغون تفاصيل عما حدث.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد تم إطلاق الطائرة دون طيار من الأراضي اليمنية.
ويوم أمس الثلاثاء، قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان: "القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، أو أي مكان تطاله أيدينا، ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان".
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
أنصار الله: أطلقنا دفعة صواريخ بالستية على أهداف بإيلات وحققت إصابات مباشرة
9 نوفمبر, 20:33 GMT
وأكد سريع، استمرار هجمات "أنصار الله" ضد إسرائيل، حتى إيقاف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وقال: "عملياتنا ضد العدو الإسرائيلي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي، على إخواننا في غزة الباسلة".
وكان زعيم جماعة "أنصار الله"ن قد أعلن، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" دعما للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، في حال تدخلت أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Раненые в больнице аль-Шифа после удара по больнице Аль-Ахли в Газе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء.. فيديو وصور13:21 GMTВоеннослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала