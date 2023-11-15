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https://sputnikarabic.ae/20231115/الخارجية-الروسية-الدنمارك-تنتهك-الاتفاقيات-الدولية-إذا-منعت-ناقلات-النفط-من-روسيا-1083179140.html
الخارجية الروسية: الدنمارك تنتهك الاتفاقيات الدولية إذا منعت ناقلات النفط من روسيا
الخارجية الروسية: الدنمارك تنتهك الاتفاقيات الدولية إذا منعت ناقلات النفط من روسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الدنمارك تنتهك الاتفاقيات الدولية إذا أوقفت وفتشت ناقلات النفط القادمة من روسيا. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T15:49+0000
2023-11-15T15:49+0000
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وقالت زاخاروفا: "سأذكركم بما ينظم مرور السفن عبر المضيق، في هذه الحالة، معاهدة كوبنهاغن لعام 1857 ولائحة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. ووفقا لهذه الوثائق، فإن جميع السفن، بما في ذلك الروس، لهم الحق في المرور الآمن دون عوائق عبر مضيق البلطيق.وأضافت: "أي انتهاك لهذه القواعد أو أي أعمال تتعارض معها يعد انتهاكًا للقانون الدولي".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المفاوضات في بروكسل، أن الدنمارك، بموجب خطط الاتحاد الأوروبي الجديدة، ستقوم بفحص الناقلات التي تحمل النفط الروسي التي تمر عبر مياهها.
https://sputnikarabic.ae/20231115/المفوضية-الأوروبية-دول-الاتحاد-تلقت-مقترحات-بشأن-حزمة-العقوبات-الـ12-ضد-روسيا-1083177373.html
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روسيا, العالم, أخبار الدنمارك
روسيا, العالم, أخبار الدنمارك

الخارجية الروسية: الدنمارك تنتهك الاتفاقيات الدولية إذا منعت ناقلات النفط من روسيا

15:49 GMT 15.11.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الدنمارك تنتهك الاتفاقيات الدولية إذا أوقفت وفتشت ناقلات النفط القادمة من روسيا.
وقالت زاخاروفا: "سأذكركم بما ينظم مرور السفن عبر المضيق، في هذه الحالة، معاهدة كوبنهاغن لعام 1857 ولائحة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. ووفقا لهذه الوثائق، فإن جميع السفن، بما في ذلك الروس، لهم الحق في المرور الآمن دون عوائق عبر مضيق البلطيق.
وأضافت: "أي انتهاك لهذه القواعد أو أي أعمال تتعارض معها يعد انتهاكًا للقانون الدولي".
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد تلقت مقترحات بشأن حزمة العقوبات الـ12 ضد روسيا
15:10 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المفاوضات في بروكسل، أن الدنمارك، بموجب خطط الاتحاد الأوروبي الجديدة، ستقوم بفحص الناقلات التي تحمل النفط الروسي التي تمر عبر مياهها.
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