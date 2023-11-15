https://sputnikarabic.ae/20231115/اليابان-تحبس-أنفاسها-بسبب-تطوير-كوريا-الشمالية-لصواريخ-هجومية-مباغتة-1083161531.html
اليابان "تحبس أنفاسها" بسبب تطوير كوريا الشمالية لصواريخ هجومية مباغتة
اليابان "تحبس أنفاسها" بسبب تطوير كوريا الشمالية لصواريخ هجومية مباغتة
أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي في طوكيو، أن كوريا الشمالية تعمل على تطوير صاروخ يعمل بالوقود الصلب لتحسين قدراتها الهجومية... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T05:54+0000
2023-11-15T05:54+0000
2023-11-15T05:54+0000
رصد عسكري
العالم
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وقال: "نعتقد أن كوريا الشمالية تطور صاروخا باليستيا يعمل بالوقود الصلب لتعزيز قدراتها على شن ضربات مفاجئة. نحن نراقب عن كثب ونجمع المعلومات والتحليلات بشأن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية، بما في ذلك علامات إطلاق الصواريخ... نعتقد أن كوريا الشمالية ستواصل "القيام بأعمال استفزازية" مثل إطلاق الصواريخ والتجارب النووية. وستواصل الحكومة مراقبة الوضع بيقظة وجمع المعلومات وتحليلها".وأفيد سابقًا بأن كوريا الديمقراطية أجرت اختبارين لمحرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع للصواريخ الباليستية متوسطة المدى في 11 و14 نوفمبر/تشرين الثاني. وتتوقع كوريا الجنوبية أنه في 18 نوفمبر، وهو يوم صناعة الصواريخ في كوريا الشمالية، قد تحاول إطلاق قمر صناعي للتجسس إلى المدار.ووافقت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لكوريا الديمقراطية (الشمالية) على إقامة عطلة مهنية جديدة في البلاد - يوم صناعة الصواريخ، الذي سيتم الاحتفال به في 18 نوفمبر، ذكرى إطلاق الصاروخ "Hwasong-17 ICBM".وفي 18 نوفمبر 2022، أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-17" من مطار "سونان" بالقرب من بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان. وبحسب وسائل إعلام كورية شمالية، فقد حلق الصاروخ مسافة 999.2 كيلومتر على ارتفاع أقصى بلغ 6040.9 كيلومتر وسقط في منطقة المياه المحددة في بحر اليابان. وقدر زمن الرحلة بـ 4135 ثانية.
https://sputnikarabic.ae/20231006/كوريا-الشمالية-تسعى-لإطلاق-قمر-صناعي-قبل-جارتها-1081707551.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
اليابان "تحبس أنفاسها" بسبب تطوير كوريا الشمالية لصواريخ هجومية مباغتة
أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي في طوكيو، أن كوريا الشمالية تعمل على تطوير صاروخ يعمل بالوقود الصلب لتحسين قدراتها الهجومية المفاجئة.
وقال: "نعتقد أن كوريا الشمالية تطور صاروخا باليستيا يعمل بالوقود الصلب لتعزيز قدراتها على شن ضربات مفاجئة. نحن نراقب عن كثب ونجمع المعلومات والتحليلات بشأن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية، بما في ذلك علامات إطلاق الصواريخ... نعتقد أن كوريا الشمالية ستواصل "القيام بأعمال استفزازية" مثل إطلاق الصواريخ والتجارب النووية. وستواصل الحكومة مراقبة الوضع بيقظة وجمع المعلومات وتحليلها".
وأفيد سابقًا بأن كوريا الديمقراطية أجرت اختبارين لمحرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع للصواريخ الباليستية متوسطة المدى في 11 و14 نوفمبر/تشرين الثاني. وتتوقع كوريا الجنوبية أنه في 18 نوفمبر، وهو يوم صناعة الصواريخ في كوريا الشمالية، قد تحاول إطلاق قمر صناعي للتجسس إلى المدار.
ووافقت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لكوريا الديمقراطية (الشمالية) على إقامة عطلة مهنية جديدة في البلاد - يوم صناعة الصواريخ، الذي سيتم الاحتفال به في 18 نوفمبر، ذكرى إطلاق الصاروخ "Hwasong-17 ICBM".
وفي 18 نوفمبر 2022، أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-17" من مطار "سونان" بالقرب من بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان. وبحسب وسائل إعلام كورية شمالية، فقد حلق الصاروخ مسافة 999.2 كيلومتر على ارتفاع أقصى بلغ 6040.9 كيلومتر وسقط في منطقة المياه المحددة في بحر اليابان. وقدر زمن الرحلة بـ 4135 ثانية.