تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتحم مجمع الشفاء.. فيديو وصور

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: قناة "سي إن إن" غير نزيهة وشريكة بجريمة الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء

اتهم رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين الإعلامي محمد اللحام قناة الـ"سي إن إن" الأمريكية بأنها شريك بجرائم الجيش الإسرائيلي وتحديدا فيما يحدث من حصار واقتحام لمستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقال اللحام في بيان صحفي "إن جيش الاحتلال أعلن أن طاقم من قناة السي ان ان الاميركية يرافق قوات جيش الاحتلال باقتحام مستشفى الشفاء مما يؤهل لإخراج سيناريوهات تتلاءم مع رويات الاحتلال في سياق الادعاءات والدعاية الإسرائيلية".

وأشار اللحام إلى أن قناة "سي إن إن" لها تاريخ حافل من الموالاة والمناصرة للاحتلال الإسرائيلي بالكذب والتزييف مما يؤهلها لتكون قناة جيش الاحتلال بامتياز متقدمة على القنوات العبرية".

واتهم اللحام الجيش الإسرائيلي بارتكاب مجازر في محيط المستشفى في الثلاث أيام الماضية دون شهود محايدين حين استهدف الصحفيين الفلسطينيين بالصواريخ في محيط مستشفى الشفاء بإرهاب حقيقي أدى إلى نزوحهم عن المكان لتغيب الصورة تماما عن المكان منذ ثلاث أيام.

واختتم اللحام تصريحه بأن "قناة السي إن إن ليست مصدر إعلامي موثوق ولا تتمتع بأي مصداقية وأي تقرير سيصدر عنها هو محط شك وريبة كونها شريك معتاد لتزييف الحقائق وتلفيق الأكاذيب لصالح الاحتلال".