العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتحم مجمع الشفاء.. فيديو وصور
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن قواته بدأت في اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى الشفاء.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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09:02 GMT 15.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية لمدة 4 ساعات لأغراض إنسانية في مناطق شمالي قطاع غزة
08:51 GMT 15.11.2023
وسائل إعلام مصرية: دخول أول شاحنة وقود لقطاع غزة من مصر منذ بدء الحرب
08:30 GMT 15.11.2023
الجيش الإسرائيلي: لا إشارة على وجود رهائن في مستشفى الشفاء وعمليات التمشيط مستمرة
08:27 GMT 15.11.2023
08:26 GMT 15.11.2023
الخارجية الفلسطينية: الاقتحام الإسرائيلي للمستشفيات في غزة انتهاك للقوانين الدولية ونطالب بتدخل دولي عاجل لحماية آلاف المرضى في مجمع الشفاء
05:22 GMT 15.11.2023
إعلام فلسطيني: القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية
05:09 GMT 15.11.2023
اليونيسف: انتهاكات ترتكب ضد أطفال غزة منها القتل والتشويه والهجوم على المدارس والمستشفيات ومنع المساعدات
04:18 GMT 15.11.2023
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة نقيب وإصابة 4 عسكريين آخرين بجروح خطيرة في غزة
مصدر داخل مجمع الشفاء الطبي: جنود الجيش الإسرائيلي يقتحمون مستشفى الشفاء ويدعون حماس للاستسلام
03:02 GMT 15.11.2023
شاهد عيان لمراسل" سبوتنيك": الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة تفجيرات في محيط مباني مجمع الشفاء الطبي
02:59 GMT 15.11.2023
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: قناة "سي إن إن" غير نزيهة وشريكة بجريمة الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء
اتهم رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين الإعلامي محمد اللحام قناة الـ"سي إن إن" الأمريكية بأنها شريك بجرائم الجيش الإسرائيلي وتحديدا فيما يحدث من حصار واقتحام لمستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وقال اللحام في بيان صحفي "إن جيش الاحتلال أعلن أن طاقم من قناة السي ان ان الاميركية يرافق قوات جيش الاحتلال باقتحام مستشفى الشفاء مما يؤهل لإخراج سيناريوهات تتلاءم مع رويات الاحتلال في سياق الادعاءات والدعاية الإسرائيلية".
وأشار اللحام إلى أن قناة "سي إن إن" لها تاريخ حافل من الموالاة والمناصرة للاحتلال الإسرائيلي بالكذب والتزييف مما يؤهلها لتكون قناة جيش الاحتلال بامتياز متقدمة على القنوات العبرية".
واتهم اللحام الجيش الإسرائيلي بارتكاب مجازر في محيط المستشفى في الثلاث أيام الماضية دون شهود محايدين حين استهدف الصحفيين الفلسطينيين بالصواريخ في محيط مستشفى الشفاء بإرهاب حقيقي أدى إلى نزوحهم عن المكان لتغيب الصورة تماما عن المكان منذ ثلاث أيام.
واختتم اللحام تصريحه بأن "قناة السي إن إن ليست مصدر إعلامي موثوق ولا تتمتع بأي مصداقية وأي تقرير سيصدر عنها هو محط شك وريبة كونها شريك معتاد لتزييف الحقائق وتلفيق الأكاذيب لصالح الاحتلال".
02:32 GMT 15.11.2023
الجهاد الإسلامي: إسرائيل فشلت عسكريا بغزة لذلك تستقوي على المدنيين والمرضى بمجمع الشفاء
حملت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، رئيس الإدارة الأميركية جو بايدن، المسؤولية الكاملة عما يجري من اقتحام لحرم مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، مشيرة إلى ان الجريمة البشعة في مشفى الشفاء ترتكب على مرأى من العالم
وقالت "الجهاد الإسلامي" في بيان: الولايات المتحدة شريكة في الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الآن في اقتحام مجمع الشفاء الطبي وجيش الاحتلال يعجز عن تحقيق أي أهداف عسكرية في غزة، لذلك يستقوي علي المدنيين والمرضى، بمستشفى الشفاء ويحاول أن يحصل على صورة نصر يُصدرها لجمهور المستوطنين".
وأضاف البيان: "تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول معارضته استهداف المستشفيات كانت كاذبة وخادعة وهي تغطية على الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الآن في غزة وعليه فإننا نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عما يجري".
وأشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى أن الجريمة البشعة في مشفى الشفاء ترتكب على مرأى من العالم.
02:28 GMT 15.11.2023
البيت الأبيض: لا نؤيد قصف المستشفيات جوا ولا نريد رؤية معركة بالأسلحة النارية فيها
02:25 GMT 15.11.2023
مدير الصحة في غزة: أنا بين مرضاي في مستشفى الشفاء ورفضت طلب الجيش الإسرائيلي النزول لمقابلة قائد قواته
02:25 GMT 15.11.2023
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: وجهنا مناشدات لكافة المنظمات الدولية لإنقاذ الجرحى بمجمع الشفاء ولم يستجيبوا وتماهوا مع أهداف إسرائيل ويتحملون المسؤولية
02:08 GMT 15.11.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة "ستستمر لعدة أشهر وستشمل شمال غزة وجنوبها"
01:32 GMT 15.11.2023
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جنود الجيش الإسرائيلي يقتحمون غرف المرضى داخل مستشفى الشفاء ويطلقون الرصاص بكثافة
01:18 GMT 15.11.2023
حماس تحمل إسرائيل والرئيس الأمريكي مسؤولية اقتحام مجمع الشفاء
حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان نشرته فجر اليوم الأربعاء، إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
وجاء في بيان الحركة: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزل".
وأضاف: "إن تبني البيت الأبيض والبنتاغون لرواية الاحتلال الكاذبة، والزاعمة باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية، كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين لإجبارهم قسرا على النزوح من الشمال إلى الجنوب لاستكمال مخطط الاحتلال الرامي لتهجير شعبنا كما جاء على لسان العديد من وزراء الكيان المحتل".
وشدد بيان "حماس" على أن "صمت الأمم المتحدة، وخُذلان العديد من الدول والأنظمة، لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه، وحقوقه الوطنية المشروعة، وسنبقى على عهدنا لشعبنا باستمرار الدفاع عنهم وعن حقوقهم بكل قوة، وسيدفع الاحتلال الثمن غاليا عن جرائمه واعتدائه على أطفالنا ونسائنا ومقدساتنا، فغزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة، وإن غداً لناظره قريب".
01:06 GMT 15.11.2023
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة :الوضع صعب جداً داخل مُجمع الشفاء الطبي بغزة
01:01 GMT 15.11.2023
وسائل إعلام فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في محيط المستشفى الإندونيسي بشمال قطاع غزة