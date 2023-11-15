https://sputnikarabic.ae/20231115/رئيس-الإذاعة-والتلفزيون-بـالانتقالي-الجنوبي-لدينا-إعلام-وطني-يحمل-طموحات-الشعب-اليمني-الجنوبي-1083167543.html

رئيس "الإذاعة والتلفزيون" بـ"الانتقالي الجنوبي": لدينا إعلام وطني يحمل طموحات الشعب اليمني الجنوبي

رئيس "الإذاعة والتلفزيون" بـ"الانتقالي الجنوبي": لدينا إعلام وطني يحمل طموحات الشعب اليمني الجنوبي

قال عبد العزيز الشيخ، رئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إن المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام... 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T11:03+0000

2023-11-15T11:03+0000

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جاء ذلك خلال مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش النسخة الثانية لمعرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام، بالإمارات العربية المتحدة، الذي انطلق أمس ويستمر على مدى 3 أيام.وإلى نص الحوار:- بعدما شاركتم في النسخة الأولى لهذا الحدث.. ما هو تقييمكم للنسخة الحالية؟من المؤكد أن هناك فرقا كبيرا جدا فيما يتعلق بمواكبة تقنيات الإعلام العالمية، وهناك آفاق جديدة ومعارف جديدة في النسخة الثانية التي تنعقد حاليا، وأبوظبي لديها مكانة رائدة في استضافة العديد من الفعاليات في مجالات مختلفة وليس في الإعلام فقط.والدورة الثانية للكونغرس الإعلامي العالمي تركز على مواكبة عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.- كيف ترى مردود ذلك على الإعلام اليمني في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد؟في جنوب اليمن تم حرماننا منذ عام 1994، عندما خضع الجنوب لـ"الاحتلال من الجمهورية العربية اليمنية"، من المشاركة في الفعاليات الإعلامية العالمية، مثل هذه الفعاليات، لكن اليوم الوضع تغير وأصبح لدينا إعلام وطني يحمل طموحات وآمال الشعب اليمني الجنوبي.ومنذ تأسيس المجلس الانتقالي أتيحت لنا المشاركة في العديد من الفعاليات الدولية والحصول على تدريبات مختلفة ساهمت في الارتقاء بمستوى الإعلاميين الجنوبيين، ويرجع ذلك إلى الدعم الذي يقدمه الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني.- ما الخطوات التي ترى أنها أسهمت في استعادة دور الإعلام الجنوبي الذي كان غائبا في الفترة التي ذكرتها؟نحن في الإعلام الجنوبي مررنا بأوقات صعبة جدا، والكثير من الإعلاميين لم يكونوا متخصصين، لكن المراحل التي مررنا بها جعلت الشباب الجنوبي يشاركون في العمل الإعلامي بصورة بحكم الواقع وبهدف إيصال الرسالة الإعلامية للشعب الجنوبي، حيث لم تكن هناك وسائل إعلامية خاصة بناء باستثناء مواقع إلكترونية كان يتم حجبها.- وكيف ترى الوضع الآن؟اليوم أصبح الوضع مختلفا تماما، فمنذ تأسيس المجلس الانتقالي بدأنا بتأسيس إعلام وطني جنوبي ولدينا في الوقت الحالي قناة "عدن" المستقلة وهي القناة الجنوبية، كما لدينا عدد من الإذاعات على موجات "إف إم"، ومواقع إلكترونية كبيرة.- حدثنا عن هيكل الإعلام الجنوبي؟اليوم أصبح لدينا جهاز إعلامي كبير يشمل الإذاعة والتلفزيون ولدينا الهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى مؤسسات صحفية وإعلامية كبيرة كان لها دور في مساعدة الصحفيين خاصة بعد فترة الانقطاع التي تعرض لها الإعلام الجنوبي بعد عام 1994.- ما هي رؤيتكم لمستقبل الإعلام الجنوبي؟نرى أن مسيرة الإعلام الجنوبي ستستمر في نموها وتطورها بشكل كبير جدا بفضل دعم الرئيس القائد عبد العزيز الزبيدي حتى يصبح لدينا إعلام وطني قوي.- هل سيكون إعلامكم موجه يعتمد على رأي واحد أم أنكم ستعملون على تأسيس إعلام حر يتناول جميع الآراء؟بكل تأكيد نحن إعلام وطني ومنفتح على الجميع، لكن قضيتنا بصورة أساسية هي قضية شعب الجنوب اليمني، ونحن منفتحون على قبول الآخر بشكل كبير جدا.أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب

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